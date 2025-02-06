Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV TM & DV MAY THÁI TUẤN làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV MAY THÁI TUẤN
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MTV TM & DV MAY THÁI TUẤN

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương:

- Thu nhập lương cơ bản NV mới từ 5.400.000đ+ Thưởng Bonus+ Thưởng KPIS. Tổng thu nhập từ 10

- 20tr/ tháng.

- Môi trường làm việc năng động và hiệu quả.

- Có lộ trình tăng lương hấp dẫn

- Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Nhóm trưởng, PTP, TP.

- Được hưởng đầy đủ quyên lợi theo chế độ nhà nước hiện hành và công ty.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật và các chế độ khen thưởng như lễ, tết, thưởng tháng, quý, năm theo quy định của công ty.

- Làm giờ hành chính, , Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Gọi điện tìm kiếm, sàng lọc khách hàng từ data công ty cung cấp
(Khách hàng Khối nhà nước, doanh nghiệp. Sp của cty Vest, đồng phục công sở, áo dài.)
- Kết nối chăm sóc kh có tiềm năng, chốt hợp đồng.
- CSKH sau ký hợp đồng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có bằng Tốt nghiệp Tối thiểu Trung Cấp, Cao Đẳng
- Có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng chăm sóc khách hàng, thuyết phục khách hàng.
- Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan đến ngành telesales, marketing, quản trị,....
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại CÔNG TY TNHH MTV TM & DV MAY THÁI TUẤN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: 5.4 - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV TM & DV MAY THÁI TUẤN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV MAY THÁI TUẤN

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV MAY THÁI TUẤN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 869 Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, TP Hải Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

