Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH STAR AGENCY làm việc tại Hải Dương thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH STAR AGENCY
- Hải Dương: Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm Thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng và kiến thức ngành Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động của agency Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước Được nghỉ phép có lương và các ngày lễ theo quy định Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh như cold calling, email marketing, mạng xã hội, và các sự kiện ngành
Tư vấn và giới thiệu các dịch vụ marketing, truyền thông và quảng cáo của công ty cho khách hàng tiềm năng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại
Chuẩn bị và trình bày các đề xuất, báo giá cho khách hàng
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo việc thực hiện dịch vụ đúng tiến độ và chất lượng
Theo dõi và báo cáo các chỉ số kinh doanh, doanh số bán hàng định kỳ
Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Có hiểu biết cơ bản về lĩnh vực marketing, truyền thông và quảng cáo
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Năng động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao
Kỹ năng sử dụng các công cụ văn phòng cơ bản (Word, Excel, PowerPoint)
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về digital marketing và các nền tảng quảng cáo online
Tại CÔNG TY TNHH STAR AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7 - 9 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
