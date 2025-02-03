Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH STAR AGENCY làm việc tại Hải Dương thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH STAR AGENCY
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm Thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng và kiến thức ngành Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động của agency Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước Được nghỉ phép có lương và các ngày lễ theo quy định Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh như cold calling, email marketing, mạng xã hội, và các sự kiện ngành
Tư vấn và giới thiệu các dịch vụ marketing, truyền thông và quảng cáo của công ty cho khách hàng tiềm năng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại
Chuẩn bị và trình bày các đề xuất, báo giá cho khách hàng
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo việc thực hiện dịch vụ đúng tiến độ và chất lượng
Theo dõi và báo cáo các chỉ số kinh doanh, doanh số bán hàng định kỳ
Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Có hiểu biết cơ bản về lĩnh vực marketing, truyền thông và quảng cáo
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Năng động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao
Kỹ năng sử dụng các công cụ văn phòng cơ bản (Word, Excel, PowerPoint)
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về digital marketing và các nền tảng quảng cáo online

Tại CÔNG TY TNHH STAR AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng: 7 - 9 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STAR AGENCY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH STAR AGENCY

CÔNG TY TNHH STAR AGENCY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Quốc lộ 37, Xã Quảng Nghiệp, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

