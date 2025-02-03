Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH STAR AGENCY làm việc tại Hải Dương thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm Thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng và kiến thức ngành Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động của agency Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước Được nghỉ phép có lương và các ngày lễ theo quy định Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh như cold calling, email marketing, mạng xã hội, và các sự kiện ngành

Tư vấn và giới thiệu các dịch vụ marketing, truyền thông và quảng cáo của công ty cho khách hàng tiềm năng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại

Chuẩn bị và trình bày các đề xuất, báo giá cho khách hàng

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo việc thực hiện dịch vụ đúng tiến độ và chất lượng

Theo dõi và báo cáo các chỉ số kinh doanh, doanh số bán hàng định kỳ

Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Có hiểu biết cơ bản về lĩnh vực marketing, truyền thông và quảng cáo

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Năng động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao

Kỹ năng sử dụng các công cụ văn phòng cơ bản (Word, Excel, PowerPoint)

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về digital marketing và các nền tảng quảng cáo online

Tại CÔNG TY TNHH STAR AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng: 7 - 9 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STAR AGENCY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.