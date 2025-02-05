Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất VSM Nhật Bản làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất VSM Nhật Bản
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Dương:
- |KCN Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương|, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Số lượng: 02 người
- Làm việc trực tiếp với người nước ngoài.
- Chịu trách nhiệm quản lý các đơn hàng được giao.
- Chi tiết trao đổi trong khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu
- Nam, Nữ Độ tuổi từ 25-35
- Sử dụng Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật trong công việc
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
- Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Sử dụng thành thạo Word & Excel
- Có trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc
- Ưu tiên những người đã từng làm ở công ty may hoặc từng làm việc tại Nhật.
- Có trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc
Quyền lợi:
- Trả lương theo năng lực, tăng lương 2 lần/năm
- Có chế độ thưởng các ngày lễ tết và lương tháng 13.
- Các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Luật lao động.
*** Cách thức nộp hồ sơ:
- Gửi CV và thư xin việc bằng cách click vào nút NỘP ĐƠN trên Vietnamwork
- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng bảo vệ của Công ty: TNHH Sản Xuất VSM Nhật Bản. KCN Tân Trường-Cẩm Giàng- Hải Dương.
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất VSM Nhật Bản Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
Trả lương theo năng lực, tăng lương 2 lần/ năm
Chăm sóc sức khoẻ
Các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Luật lao động.
Nghỉ phép có lương
Có chế độ thưởng 30/4; 2/9 và thưởng Tết;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất VSM Nhật Bản
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
