Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất VSM Nhật Bản làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Dương: - |KCN Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương|, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Số lượng: 02 người

- Làm việc trực tiếp với người nước ngoài.

- Chịu trách nhiệm quản lý các đơn hàng được giao.

- Chi tiết trao đổi trong khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu

- Nam, Nữ Độ tuổi từ 25-35

- Sử dụng Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật trong công việc

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

- Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Sử dụng thành thạo Word & Excel

- Có trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc

- Ưu tiên những người đã từng làm ở công ty may hoặc từng làm việc tại Nhật.

Quyền lợi:

- Trả lương theo năng lực, tăng lương 2 lần/năm

- Có chế độ thưởng các ngày lễ tết và lương tháng 13.

- Các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Luật lao động.

*** Cách thức nộp hồ sơ:

- Gửi CV và thư xin việc bằng cách click vào nút NỘP ĐƠN trên Vietnamwork

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng bảo vệ của Công ty: TNHH Sản Xuất VSM Nhật Bản. KCN Tân Trường-Cẩm Giàng- Hải Dương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất VSM Nhật Bản

