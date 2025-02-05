Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAIGON VINA làm việc tại Hải Dương thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAIGON VINA
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAIGON VINA

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAIGON VINA

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Cơ hội thăng tiến cao., Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tiếp nhận thông tin, nhu cầu của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty cho khách hàng.
Thực hiện các cuộc gọi, email, tin nhắn để chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Theo dõi, cập nhật thông tin khách hàng, quản lý danh sách khách hàng tiềm năng.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Thực hiện các báo cáo, công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, giọng nói dễ nghe.
Nắm vững kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng giải quyết vấn đề.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, cơ khí, bảo trì/sửa chữa.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAIGON VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAIGON VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAIGON VINA

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAIGON VINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số NOLK04-11 Khu nhà ở phía Nam đường sắt, PHường Nhị Châu, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

