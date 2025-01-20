Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Adecco Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tp. Sơn La, Sơn La - Miền Trung - Miền Bắc - hải dương - Tây Nguyên, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

1. Hoạt động bán hàng:

• Phối hợp với (RSM,CAC,TM) lập kế hoạch và thực hiện mục tiêu bán hàng cho khu vực quản

lý

• Triển khai mở rộng độ phủ thị trường theo mục tiêu KPI hằng tháng

• Thăm hỏi và thuyết phục các nhà bán lẻ tham gia chương trình bán hang và chiến dịch

marketing cho công ty

2. Hoạt động tạo nhu cầu thị trường:

• Triển khai các hoạt động tạo nhu cầu thị trường (DGA): trình diễn sản phẩm, hội thảo đầu bờ,

hội thảo kĩ thuật với nông dân và các hoạt động khác theo kế hoạch tuần & tháng được giao

• Xây dựng hệ thống nông dân nòng cốt, đại sứ theo tiêu chuẩn Bayer

• Đảm bảo sự hiện diện các vật phẩm quảng bá (POSM) cũng như các sản phẩm của Bayer tại

hệ thống các nhà bán lẻ (RET) phụ trách

• Thực hiện hội thảo bán hàng, tư vấn bán hàng,.. giúp các nhà bán lẻ (RET) bán hàng cho nông

dân

• Triển khai các công cụ số theo mục tiêu được giao.

3. Báo cáo:

• Báo cáo hoạt động tạo nhu cầu thị trường (DGA) và kết quả bán hàng hàng ngày cho quản lý

trực tiếp

• Báo cáo hàng tuần tổng số hoạt động tạọ nhu cầu thị trường và doanh số bán hàng, …

• Báo cáo theo mục tiêu KPI hàng tháng và đề xuất kế hoạch làm việc tháng sau chi tiết theo

tuần

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Nông nghiệp, Marketing, QTKD và các chuyên ngành liên quan

• Độ tuổi từ 18t - 40t

• Yêu thích công việc thị trường, gặp gỡ đối tác và làm việc chuyên sâu, gần gũi với nông dân.

• Có kỹ năng giao tiếp tốt

• Hiểu biết về các loại cây trồng: cây lúa trên địa bàn phụ trách hoặc phân bón,...

• Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

Tại Công ty Cổ phần Adecco Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm sức khỏe 24/24

Lương thử việc 100%

BHXH 100% ngay từ ngày bắt đầu thử việc

Xem xét tăng lương hàng năm

Được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng mềm (2 lần/năm)

Được trang bị công cụ số thuận tiện cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Adecco Vietnam

