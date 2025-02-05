Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ SCONNECT MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mái ấm vùng cao, Xây nhà chống lũ..., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Phát triển kinh doanh các dịch vụ trên nền tảng MCN

- Thực hiện các hoạt động rà soát thị trường, tìm kiếm các nhà sáng tạo nội dung (người nổi tiếng, nghệ sĩ liên quan đến âm nhạc, phim ảnh, phong cách sống, Công ty sáng tạo nội dung trên nền tảng youtube...)/ đối tác tiềm năng có thể hợp tác

- Sẵn sàng tiếp nhận, phân tích, giải đáp và cung cấp các giải pháp phục vụ hoạt động hợp tác kinh doanh cùng các nhà sáng tạo/ đối tác tiềm năng

- Là đầu mối cung cấp các thông tin quan trọng, cập nhật các xu hướng cũng như các thông tin chính thức từ YouTube, các mạng xã hội tới các nhà sáng tạo trong Network

- Đại diện cho công ty trong việc tiếp nhận và điều phối triển khai hoạt động hỗ trợ/tương tác mở rộng dịch vụ hỗ trợ cho đối tác/nhà sáng tạo trong Network

- Tiếp nhận các yêu cầu hỗ trợ liên quan đến hệ thống kênh trong công ty, phối hợp thống kê doanh thu toàn hệ thống

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên các trường, ưu tiên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, ngoại ngữ, kinh tế....

2. Kinh nghiệm làm việc: không yêu cầu, được đào tạo kiến thức lĩnh vực MMO, Youtube Partnership hoặc thu mua hợp tác bản quyền

3. Ngoại ngữ: Thông thạo cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết (Tương đương 6.0 IELTS)

4. Kỹ năng mềm và kiến thức bổ trợ cần thiết:

- Có khả năng tìm kiếm, thu thập và phân tích thông tin trên internet

- Kỹ năng phán đoán và đàm phán hợp đồng

- Kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ SCONNECT MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8.00 triệu VND - 11.00 triệu VND

Lương cứng: 8 - 11.00 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ SCONNECT MEDIA

