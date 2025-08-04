Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thực Phẩm Big Mao làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm cũng như các vấn đề liên quan đến sản phẩm cho khách hàng.

- Phát triển và duy trì mối quan hệ kinh doanh đối với khách hàng

- Tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng....

- Theo dõi quá trình xử lý đơn hàng

- Livestream sản phẩm theo kế hoạch

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 18 đến 25

- Tốt nghiệp Cao đẳng - Đại học

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, sales,…

- Có kỹ năng tốt trong giao tiếp, ứng xử, làm việc với khách hàng

- Có tinh thần trách nhiệm cao, nhanh nhẹn và chủ động trong công việc

Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Big Mao Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương dao động từ: Lương cứng từ 6 - 8 triệu/tháng + KPI

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Big Mao

