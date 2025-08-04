Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thực Phẩm Big Mao làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Big Mao
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm khách hàng
- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm cũng như các vấn đề liên quan đến sản phẩm cho khách hàng.
- Phát triển và duy trì mối quan hệ kinh doanh đối với khách hàng
- Tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng....
- Theo dõi quá trình xử lý đơn hàng
- Livestream sản phẩm theo kế hoạch
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 18 đến 25
- Tốt nghiệp Cao đẳng - Đại học
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, sales,…
- Có kỹ năng tốt trong giao tiếp, ứng xử, làm việc với khách hàng
- Có tinh thần trách nhiệm cao, nhanh nhẹn và chủ động trong công việc
Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Big Mao Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương dao động từ: Lương cứng từ 6 - 8 triệu/tháng + KPI
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Big Mao
