Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP XNK, TM, TƯ VẤN, XD, DỊCH VỤ ĐẦU TƯ QTM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CP XNK, TM, TƯ VẤN, XD, DỊCH VỤ ĐẦU TƯ QTM
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
CÔNG TY CP XNK, TM, TƯ VẤN, XD, DỊCH VỤ ĐẦU TƯ QTM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CP XNK, TM, TƯ VẤN, XD, DỊCH VỤ ĐẦU TƯ QTM

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 10 Trần Văn Lai, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nắm vững, cung cấp các kiến thức cần thiết về sản phẩm cho đội ngũ bán hàng. Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh về sản phẩm trong quá trình sử dụng của khách hàng.
Lập kế hoạch, thực hiện các hoạt động hỗ trợ trước bán hàng: thử nghiệm, đánh giá sản phẩm trên thị trường.
Chịu trách nhiệm cùng Sale/RSM đưa ra chiến lược phát triển sản phẩm tại các vùng phụ trách của Sale/RSM.
Hỗ trợ và phối hợp với bộ phận kinh doanh để thuyết trình sản phẩm, thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động marketing và phát triển sản phẩm (hội thảo, hội nghị khoa học, triển lãm...); xây dựng gói giải pháp sản phẩm hiệu quả.
Phối hợp, tư vấn và hỗ trợ Sale/RSM tăng funnel size, forecast hàng hóa, đàm phán, chốt deal và tăng visibility.
Phối hợp với team application để có kế hoạch demo hoặc đào tạo đảm bảo chất lượng ở giai đoạn trước bán hàng và sau bán hàng.
Có mối quan hệ tốt với khách hàng, nắm bắt được các yêu cầu của khách hàng và đưa ra giải pháp phù hợp.
Thực hiện các khảo sát trên địa bàn phục vụ cho việc xây dựng và phát triển sản phẩm.
Xây dựng chương trình đào tạo cho đội ngũ bán hàng khu vực, khách hàng,...
Thực hiện công việc rà soát, kiểm tra đáp ứng kỹ thuật và xây dựng tính năng kỹ thuật, thu thập và cập nhật thông tin thị trường, so sánh đối thủ cạnh tranh theo yêu cầu cấp trên.
Đảm bảo tất cả các tài liệu liên quan đến sản phẩm phụ trách phải được chuẩn hóa và được cập nhật định kỳ.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Cử nhân Đại học /cao đẳng
Trình độ chuyên ngành: Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học chuyên ngành, y/dược, điều dưỡng, y sinh.... loại khá trở lên.
Kinh nghiệm công tác: Từ 1 năm kinh nghiệm trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong ngành vật tư y tế, hoặc bệnh viện.
Năng lực chuyên môn: Có kiến thức chuyên sâu về chăm sóc sức khoẻ, chăm sóc khách hàng. Năng lực tư vấn & Thuyết phục khách hàng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh.
Tin học văn phòng: cơ bản.
Kỹ năng làm việc: Biết cách xác lập chiến lược, kế hoạch và mục tiêu phát triển bản thân phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty, Quản lý rủi ro, xử lý tình huống tốt, Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, Kỹ năng thu thập thông tin, dữ liệu, tổng hợp báo cáo, Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng nói chuyện trước công chúng, trình bày và thuyết trình. Khả năng giao tiếp, đàm phán - thương lượng với khách hàng. Khả năng kết nối nội bộ và bên ngoài.
Yêu cầu khác: Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY CP XNK, TM, TƯ VẤN, XD, DỊCH VỤ ĐẦU TƯ QTM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm
Ngoài lương cứng ăn theo doanh số, đàm phán khi thỏa thuận phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP XNK, TM, TƯ VẤN, XD, DỊCH VỤ ĐẦU TƯ QTM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP XNK, TM, TƯ VẤN, XD, DỊCH VỤ ĐẦU TƯ QTM

CÔNG TY CP XNK, TM, TƯ VẤN, XD, DỊCH VỤ ĐẦU TƯ QTM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 10 Trần Văn Lai, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

