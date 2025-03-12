Tuyển Nhân viên kinh doanh Trung Tâm Kiểm Định Hiệu Chuẩn Đo Lường Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Trung Tâm Kiểm Định Hiệu Chuẩn Đo Lường Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Trung Tâm Kiểm Định Hiệu Chuẩn Đo Lường Miền Nam
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Trung Tâm Kiểm Định Hiệu Chuẩn Đo Lường Miền Nam

Nhân viên kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Trung Tâm Kiểm Định Hiệu Chuẩn Đo Lường Miền Nam

Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Tiếp thị trực tuyến
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí MinhĐà Nẵng

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Trung Tâm Kiểm Định Hiệu Chuẩn Đo Lường Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Kiểm Định Hiệu Chuẩn Đo Lường Miền Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Trung Tâm Kiểm Định Hiệu Chuẩn Đo Lường Miền Nam

Trung Tâm Kiểm Định Hiệu Chuẩn Đo Lường Miền Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 354 Trường Chinh, Quận 12, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-8-30-trieu-vnd-tai-ho-chi-minh-job335083
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 44 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 44 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH La Vie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH La Vie
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam ) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Văn Phòng Đại Diện Carl Zeiss Pte.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Văn Phòng Đại Diện Carl Zeiss Pte.ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG
8 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nhãn Mác SMT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Nhãn Mác SMT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Xuyên Thái Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Xuyên Thái Bình Dương
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đạt Việt Plywood làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty TNHH Đạt Việt Plywood
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đạt Việt Plywood làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty TNHH Đạt Việt Plywood
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Riland Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu Công Ty TNHH Riland Việt Nam
12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công nghệ tin học và viễn thông DHK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ tin học và viễn thông DHK
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
7 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Aloha Thế Giới Chậu Cây làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Aloha Thế Giới Chậu Cây
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Naman làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Naman
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Giá Kho Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty TNHH Giá Kho Group
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
7 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DP TÂM ĐAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DP TÂM ĐAN
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Giá Kho Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu Công ty TNHH Giá Kho Group
12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Giá Kho Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty TNHH Giá Kho Group
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YODEE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH YODEE VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần DNL Healthcare Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu Công Ty Cổ Phần DNL Healthcare Group
3 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm