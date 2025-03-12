Tuyển Nhân viên kinh doanh Trung Tâm Kiểm Định Hiệu Chuẩn Đo Lường Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Trung Tâm Kiểm Định Hiệu Chuẩn Đo Lường Miền Nam
Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- Đà Nẵng, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Tiếp thị trực tuyến
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí MinhĐà Nẵng
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Trung Tâm Kiểm Định Hiệu Chuẩn Đo Lường Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Kiểm Định Hiệu Chuẩn Đo Lường Miền Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI