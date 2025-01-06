Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cơ Khí Vntech làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Nguyễn Sinh Sắc, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh

- Phát triển hệ thống khách hàng tại địa bàn được giao, đảm bảo chỉ tiêu về doanh số, mở mới đại lý, trưng bày, ký gửi

- Chăm sóc và phát triển mối quan hệ với khách hàng

- Nắm bắt, phân tích thông tin thị trường ngành máy hàn, cắt… báo cáo các vấn đề phát sinh

- Đề xuất chính sách bán hàng, chương trình truyền thông phù hợp với địa bàn nhằm đạt được doanh thu

- Ứng viên đam mê công việc Kinh doanh, ưa thích dịch chuyển.

- Sẵn sàng đi công tác dài ngày để phát triển mạng lưới phân phối tại các Tỉnh.

- Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt.

Điều kiện làm việc

- Lương cơ bản: Thỏa thuận theo năng lực; phụ cấp; thưởng theo doanh thu

- Công ty trang bị máy tính, điện thoại (nếu cần) để phục vụ công việc. Công ty hỗ trợ phương tiện đi lại (ô tô)

- Phụ cấp ăn trưa, cước phí điện thoại.

- Thời gian làm việc: Từ 08:00 đến 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 (nghỉ trưa 1h), 1 tháng làm việc 2 ngày thứ Bảy.

- Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ sau khi kết thúc thử việc

- Các hoạt động tập thể theo Tổng công ty

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Đà Nẵng

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

