Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cơ Khí Vntech làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cơ Khí Vntech
- Đà Nẵng:
- Nguyễn Sinh Sắc, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh
- Phát triển hệ thống khách hàng tại địa bàn được giao, đảm bảo chỉ tiêu về doanh số, mở mới đại lý, trưng bày, ký gửi
- Chăm sóc và phát triển mối quan hệ với khách hàng
- Nắm bắt, phân tích thông tin thị trường ngành máy hàn, cắt… báo cáo các vấn đề phát sinh
- Đề xuất chính sách bán hàng, chương trình truyền thông phù hợp với địa bàn nhằm đạt được doanh thu
- Ứng viên đam mê công việc Kinh doanh, ưa thích dịch chuyển.
- Sẵn sàng đi công tác dài ngày để phát triển mạng lưới phân phối tại các Tỉnh.
- Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt.
Điều kiện làm việc
- Lương cơ bản: Thỏa thuận theo năng lực; phụ cấp; thưởng theo doanh thu
- Công ty trang bị máy tính, điện thoại (nếu cần) để phục vụ công việc. Công ty hỗ trợ phương tiện đi lại (ô tô)
- Phụ cấp ăn trưa, cước phí điện thoại.
- Thời gian làm việc: Từ 08:00 đến 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 (nghỉ trưa 1h), 1 tháng làm việc 2 ngày thứ Bảy.
- Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ sau khi kết thúc thử việc
- Các hoạt động tập thể theo Tổng công ty
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Đà Nẵng
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
