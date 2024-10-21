Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG TOÀN DIỆN ÁNH SAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TT5A - 46, Khu đấu giá TT5A, Phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Tiếp cận khách hàng, phát triển và quảng bá sản phẩm của Công ty

- Tìm kiếm khách hàng mục tiêu: Các Cửa hàng điện, đèn chiếu sáng, giải pháp chiếu sáng

- Xây dựng hệ thống phân phối hàng hóa ra thị trường theo khu vực được phân công.

- Duy trì hệ thống phân phối hiện hữu, tạo dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.

- Theo dõi và giải quyết các khiếu nại của khách hàng và các vấn đề liên quan khác.

- Theo dõi, xúc tiến bán hàng và hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Vi tính văn phòng: Word, Excel, Powerpoint;

- Tốt nghiệp các trường Quản trị kinh doanh, Thương mại, Kinh tế; Kỹ thuật điện, điện tử,....

- Tuổi từ 22-30 tuổi

- Năng động, nhanh nhẹn, có óc sáng tạo và có khả năng làm việc độc lập;

- Trung thực, có trách nhiệm với công việc, có tính cầu tiến;

- Kinh nghiệm làm sales từ 6 - 12 tháng

- Ưu tiên ứng viên đã làm sales trong các ngành đèn led chiếu sáng....

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG TOÀN DIỆN ÁNH SAO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng: 9 triệu + lương doanh số + phụ cấp cơm trưa.

- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BHTN 24/24 và các phúc lợi khác sau thời gian thử việc.

- Thưởng doanh số, hỗ trợ du lịch nước ngoài cho nhân viên xuất sắc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG TOÀN DIỆN ÁNH SAO

