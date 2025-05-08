Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Minh Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Minh Đức
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Minh Đức

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Minh Đức

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Tháp Thiên Niên Kỷ, số 4 Quang Trung, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng trong lĩnh vực vui chơi giải trí hoặc giáo dục/đào tạo.
Thực hiện các cuộc gọi tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ chuỗi khu vui chơi Funny Kids tới khách hàng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.
Đàm phán và thương lượng giá, chốt dịch vụ, điều khoản hợp đồng với khách hàng.
Chốt dịch vụ và đảm bảo việc triển khai dịch vụ được thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch hợp đồng.
Thực hiện báo cáo doanh số, tình hình thị trường, đối thủ và các hoạt động kinh doanh khác.
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Phối hợp với chi nhánh, phòng vận hành triển khai dịch vụ để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.
Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, nhiệt tình, năng động.
Kỹ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng.
Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Trung thực, trách nhiệm và có tinh thần cầu tiến.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Am hiểu phụ huynh, trẻ em hoặc đã từng sales các khóa học là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Minh Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng lễ tết.ởng năm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.
Các khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu để nâng cao năng lực chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Minh Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay
Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Tháp Thiên Niên Kỷ. Hatay Millenium số 4 Quang Trung, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

