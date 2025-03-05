Tuyển Nhân viên kinh doanh CNKT Viettel Cà Mau làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Cà Mau, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức tìm kiếm, tiếp xúc và tư vấn khách hàng có nhu cầu về các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, công trình/dự án xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi,...

Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động khảo sát, nghiên cứu thị trường và triển khai các chiến dịch marketing, phát triển và quản lý kênh cộng tác viên cung cấp thông tin khách hàng có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà dân dụng.

Điều hành tiến độ, chất lượng các công trình xây dựng dân dụng đảm bảo theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Thực hiện báo cáo tiến độ hàng ngày

Làm các công tác đảm bảo: Đảm bảo công tác kí hợp đồng, chào thầu tham gia các dự án XDDD. Lập kế hoạch thi công, kế hoạch dòng tiền, làm quyết định giao nhiệm vụ, các thủ tục về xuất nhập kho vật tư hàng hóa, tờ trình, biên bản phát sinh đối với hàng hóa mua ngoài theo đúng quy định của TCT, kiểm soát cấp ứng tiền của nhân viên thi công, thu hồi tiền Chủ đầu tư.

Điều hành công tác nghiệm thu, làm hồ sơ hoàn công, lên doanh thu các công trình đã thi công xong.

Điều hành triển khai các chính sách CSKH, chịu trách nhiệm về KPI CSKH mảng XDDD

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Kinh tế xây dựng, Kiến trúc, Kinh tế, Quản trị kinh doanh...

Kỹ năng tin học văn phòng và sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến công việc.

Kiến thức về xây dựng dân dụng, thiết kế kiến trúc, hạ tầng viễn thông, kinh doanh, marketing.

Kiến thức về các tiêu chuẩn ngành.

Kiến thức, kỹ năng quản lý, bán hàng, CSKH, đào tạo phát triển nhân viên, kênh bán.

Nắm vững nghiệp vụ về Marketing, tổ chức kênh bán, Chăm sóc khách hàng, bán hàng, kinh doanh, phát triển kháchhàng mới, phát triển doanh thu, nguồn việc.

Nắm vững các nghiệp vụ quản lý tài chính, nhân sự, pháp lý, kế hoạch

Ưu tiên: Có nhiều mối quan hệ với các Ban QLDD, các công ty xây dựng lớn, mối quan hệ với các đồng nghiệp trongngành Xây dựng trong và ngoài tỉnh

Mức thu nhập từ 15.000.000 đồng – 25.000.000 đồng/tháng

Tháng lương thứ 13, 14.

Phúc lợi, thưởng các ngày lễ, Tết 48.000.000 đồng/năm

Có phụ cấp ăn trưa, điện thoại: 930.000 đồng/tháng

Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Có cơ hội được phát triển bản thân

Thưởng các dịp Lễ, thưởng quý, năm theo hiệu quả công việc.

Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

Có cơ hội được thăng tiến theo chính sách của Công ty.

Có cơ hội được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp của Công ty,....

