Tuyển Nhân viên kinh doanh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GILBERT MARTIN WOODWORKING COMPANY, INC. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GILBERT MARTIN WOODWORKING COMPANY, INC. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Hồ Chí Minh:
- 9 Nguyễn Thị Định, phường An Phú,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Biết phát triển màu và pha màu sơn
Phụ trách chạy màu sơn thử, đảm bảo quy trình và màu sắc chính xác trước khi sản xuất hàng loạt
Thực hiện kiểm tra màu trên chuyền sơn
Giám sát và đảm bảo nhà máy có bảng màu công đoạn tại mỗi công đoạn sơn.
Lưu giữ mẫu sơn cho mỗi đợt sản xuất
Phụ trách mẫu PPS và mẫu lưu trữ tại nhà máy
Giám sát quy trình sơn để đạt được màu sắc theo bảng màu gốc
Đảm bảo tất cả các sản phẩm được đóng gói giống với bảng màu gốc
Hỗ trợ và đào tạo công nhân nhà máy
Giao tiếp và phối hợp với QC tại nhà máy
Lưu trữ bảng màu và lưu trữ thông tin
Cập nhật bảng màu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chịu được áp lực công việc cao và thử thách cao
Thành thạo các lưu trình sơn và kỹ thuật sơn màu
Nhận biết màu tốt 20/20
Tiếng Anh giao tiếp trình độ trung cấp
Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GILBERT MARTIN WOODWORKING COMPANY, INC. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Teambuilding, Bảo hiểm sức khỏe PVI,
hỗ trợ xăng xe, điện thoại hàng tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GILBERT MARTIN WOODWORKING COMPANY, INC. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
