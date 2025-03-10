Tuyển Nhân viên kinh doanh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GILBERT MARTIN WOODWORKING COMPANY, INC. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 9 Nguyễn Thị Định, phường An Phú,Hồ Chí Minh

Biết phát triển màu và pha màu sơn

Phụ trách chạy màu sơn thử, đảm bảo quy trình và màu sắc chính xác trước khi sản xuất hàng loạt

Thực hiện kiểm tra màu trên chuyền sơn

Giám sát và đảm bảo nhà máy có bảng màu công đoạn tại mỗi công đoạn sơn.

Lưu giữ mẫu sơn cho mỗi đợt sản xuất

Phụ trách mẫu PPS và mẫu lưu trữ tại nhà máy

Giám sát quy trình sơn để đạt được màu sắc theo bảng màu gốc

Đảm bảo tất cả các sản phẩm được đóng gói giống với bảng màu gốc

Hỗ trợ và đào tạo công nhân nhà máy

Giao tiếp và phối hợp với QC tại nhà máy

Lưu trữ bảng màu và lưu trữ thông tin

Cập nhật bảng màu

Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí chuyền sơn tại công ty nội thất

Chịu được áp lực công việc cao và thử thách cao

Thành thạo các lưu trình sơn và kỹ thuật sơn màu

Nhận biết màu tốt 20/20

Tiếng Anh giao tiếp trình độ trung cấp

BHXH, BHTN, BHYT và BHTN và BNN

Teambuilding, Bảo hiểm sức khỏe PVI,

hỗ trợ xăng xe, điện thoại hàng tháng

