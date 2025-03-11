Tuyển Nhân viên kinh doanh Phát Đạt Computer làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Phát Đạt Computer
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 458/28 Nhật Tảo, P7,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chào đón - hỗ trợ khi khách hàng đến mua hàng.
- Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng các thông tin về sản phẩm trong lĩnh vực thiết bị máy tính, viễn thông, an ninh.
- Thực hiện báo cáo mỗi ngày theo dõi DS bán hàng (về khâu hàng hóa, khâu CTKM,...) theo form yêu cầu của CTy đưa ra.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ. Tuổi từ 18-31 tuổi
-Ưu tiên ứng viên có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng, ...
- Ngoại hình ưa nhìn. Bạn là người vui vẻ, thân thiện, cởi mở với mọi người. Có khả năng lắng nghe tốt và giao tiếp tự tin, lưu loát. Có khả năng làm việc nhóm tốt.
- Năng động, hiện đại và luôn cầu tiến, tư duy bán hàng tốt, biết xử lý từ chối của KH là những điều mà con người bạn có.
Tại Phát Đạt Computer Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương :
+ Thử việc: 7.000.000 VNĐ + Thưởng
- Chính thức: 8.000.000 VNĐ trở lên + Thưởng hoa hồng, thu nhập lên đến 20.000.000đ/tháng
(Thử việc 01 tháng, hưởng 100% lương trong thời gian thử việc)
CHẾ ĐỘ THƯỞNG:
- Thưởng Lễ, Tết. Lương tháng 13.
- Hưởng chế độ nghỉ phép có lương (lương cơ bản + phụ cấp cơ bản) theo quy định cty trong các trường hợp: khi đau ốm (có giấy xác nhận của bv), cưới hỏi, ..., Hưởng chế độ thai sản.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phát Đạt Computer
