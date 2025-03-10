Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Hoàn Cầu Resort Vịnh Kim Cương làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Hoàn Cầu Resort Vịnh Kim Cương
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công Ty Cổ Phần Hoàn Cầu Resort Vịnh Kim Cương

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Hoàn Cầu Resort Vịnh Kim Cương

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa:

- Đại Lộ Nguyễn Tất Thành, Phước Hạ, Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh online và offline.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.
Thực hiện các cuộc gọi tư vấn, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ du lịch.
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing online để thu hút khách hàng.
Theo dõi và phân tích hiệu quả công việc kinh doanh, báo cáo kết quả cho quản lý.
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Cập nhật thông tin về thị trường du lịch và các sản phẩm, dịch vụ mới.
Tham gia các hoạt động đào tạo và phát triển kỹ năng kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Du lịch, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, đặc biệt là kinh doanh OTA (Online Travel Agent).
Hiểu biết về thị trường du lịch trong nước và quốc tế.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc cao.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng sử dụng các công cụ tìm kiếm khách hàng online.
Khả năng quản lý thời gian và công việc hiệu quả.
Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Hoàn Cầu Resort Vịnh Kim Cương Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (thỏa thuận theo năng lực)
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng thường xuyên.
Khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hoàn Cầu Resort Vịnh Kim Cương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Hoàn Cầu Resort Vịnh Kim Cương

Công Ty Cổ Phần Hoàn Cầu Resort Vịnh Kim Cương

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Phước Hạ, Xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

