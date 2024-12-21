Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
- Bình Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiếp nhận các yêu cầu sửa chữa bảo dưỡng của khách hàng, đánh giá tình trạng xe cùng khách hàng, và bàn giao cho kỹ thuật viên kiểm tra sửa chữa chi tiết.
- Lên báo giá phụ tùng thay thế, tư vấn cho khách hàng các phương án sửa chữa, phân tích lợi ích, chi phí và thời gian sửa chữa của từng phương án.
- Thông báo cho khách hàng khi có công việc phát sinh, giải thích lợi ích, thông báo chi phí và thời gian giao xe ước tính thay đổi.
- Kiểm tra chạy thử xe, kiểm tra tổng thể các hệ thống trên xe, đảm bảo không còn lỗi phát sinh trước khi bàn giao xe cho khách hàng.
- Hoàn thiện các thủ tục giấy tờ, giải thích, tư vấn các vấn đề liên quan và giao xe cho khách hàng.
- Lĩnh vực: Xe ô tô tải nặng, xe ben, xe đầu kéo, xe tải thùng và các dòng Sơ mi - Rơ mooc thương hiệu Shacman, Howo, Sinotruck, Junton,....
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí cố vấn dịch vụ
- Lịch sự, thân thiện, có khả năng giao tiếp
- Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì
12 ngày nghỉ phép có lương
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
