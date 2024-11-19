Tuyển Bán hàng thời trang Công cy cổ phần 18-4 Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 đường Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp cận khách hàng, giao dịch nhận hợp đồng may đo cung cấp đồng phục cho BS, y tá , đồ vải y tế, quần áo bệnh nhân.......

- Làm hợp đồng, thanh lý hợp đồng cùng với phòng Tài chính kế toán thống nhất phát hành hóa đơn gửi khách hàng, hoàn tất thủ tục thanh toán, đôn đốc thu hồi công nợ.

- Theo dõi các đơn hàng ( Phát lệnh sản xuất, theo dõi hàng ra và lên kế hoạch trả hàng)

- Lập kế hoạch làm việc và Báo cáo Tuần / tháng/ quý.

- Xử lý các vấn đề phát sinh đối với khách hàng, đề xuất kế hoạch chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Nam, Nữ : Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học các chuyên nghành quản trị Kinh doanh, marketing, công nghệ may.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong Kinh doanh nghành may mặc.

- Ưu tiên ứng viên biết nghiệp vụ đấu thầu qua mạng.

- Có sức khỏe tốt, khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.

- Nhạy bén, linh hoạt, nhiệt tình, vui vẻ và có trách nhiệm cao trong công việc

- Sẵn sàng đi công tác.

Tại Công cy cổ phần 18-4 Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6.

- Thưởng tháng lương thứ 13, ngày lễ, ngày tết.

- Chế độ phúc lợi tốt, đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công cy cổ phần 18-4 Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin