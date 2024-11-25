Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Bán hàng thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 53 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý đơn hàng và CSKH Quản lý tệp data khách hàng
Hỗ trợ khắc phục sự cố đơn hàng, giải đáp thắc mắc, khiếu nại Phát triển doanh thu
Hỗ trợ lên kế hoạch các campaign (Digital Marketing, Influencer Marketing...) để thúc đẩy doanh thu
Theo dõi và báo cáo kết quả Lập báo cáo
Hỗ trợ báo cáo doanh số, cập nhật dữ liệu bán hàng, hàng tồn kho, doanh thu, công nợ, chỉ tiêu bán hàng nhân viên sales
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên

Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tháng: lương cứng + thưởng doanh thu
Chế độ thưởng quý, thưởng năm hấp hẫn
Thưởng các ngày lễ, Tết
Xét tăng lương định kỳ 1-2 lần/năm
Tham gia các chương trình du lịch hàng năm với chi phí lớn, các sự kiện hàng tuần/tháng
Được đào tạo kiến thức, kỹ năng để hoàn thiện bản thân và phát triển công việc
Chính sách Ưu đãi giá cho nhân viên khi có nhu cầu mua sản phẩm tại công ty
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp
Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà 53 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

