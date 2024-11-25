Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Bán hàng thời trang Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Thỏa thuận
Toàn thời gian cố định
Không yêu cầu
1 người
Dưới 1 năm
Nhân viên
- Hà Nội: 53 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang
Quản lý đơn hàng và CSKH Quản lý tệp data khách hàng
Hỗ trợ khắc phục sự cố đơn hàng, giải đáp thắc mắc, khiếu nại Phát triển doanh thu
Hỗ trợ lên kế hoạch các campaign (Digital Marketing, Influencer Marketing...) để thúc đẩy doanh thu
Theo dõi và báo cáo kết quả Lập báo cáo
Hỗ trợ báo cáo doanh số, cập nhật dữ liệu bán hàng, hàng tồn kho, doanh thu, công nợ, chỉ tiêu bán hàng nhân viên sales
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý
Yêu Cầu Công Việc
Quyền Lợi
Thu nhập tháng: lương cứng + thưởng doanh thu
Chế độ thưởng quý, thưởng năm hấp hẫn
Thưởng các ngày lễ, Tết
Xét tăng lương định kỳ 1-2 lần/năm
Tham gia các chương trình du lịch hàng năm với chi phí lớn, các sự kiện hàng tuần/tháng
Được đào tạo kiến thức, kỹ năng để hoàn thiện bản thân và phát triển công việc
Chính sách Ưu đãi giá cho nhân viên khi có nhu cầu mua sản phẩm tại công ty
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp
Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.
