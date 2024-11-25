Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 53 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang

Quản lý đơn hàng và CSKH Quản lý tệp data khách hàng

Hỗ trợ khắc phục sự cố đơn hàng, giải đáp thắc mắc, khiếu nại Phát triển doanh thu

Hỗ trợ lên kế hoạch các campaign (Digital Marketing, Influencer Marketing...) để thúc đẩy doanh thu

Theo dõi và báo cáo kết quả Lập báo cáo

Hỗ trợ báo cáo doanh số, cập nhật dữ liệu bán hàng, hàng tồn kho, doanh thu, công nợ, chỉ tiêu bán hàng nhân viên sales

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập tháng: lương cứng + thưởng doanh thu

Chế độ thưởng quý, thưởng năm hấp hẫn

Thưởng các ngày lễ, Tết

Xét tăng lương định kỳ 1-2 lần/năm

Tham gia các chương trình du lịch hàng năm với chi phí lớn, các sự kiện hàng tuần/tháng

Được đào tạo kiến thức, kỹ năng để hoàn thiện bản thân và phát triển công việc

Chính sách Ưu đãi giá cho nhân viên khi có nhu cầu mua sản phẩm tại công ty

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp

Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển

