Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Bán hàng thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 101A, toà D5 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Địa điểm làm việc: 101A, toà D5 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
Mô tả công việc:
- Trưng bày hàng hóa, chăm sóc hình ảnh cửa hàng
- Tiếp đón và tư vấn, giới thiệu cho khách hàng các sản phẩm, chương trình KM phù hợp
- Giữ gìn vệ sinh cửa hàng
- Bảo vệ và giữ gìn hàng hóa, tài sản chung của cửa hàng.
- Thực hiện các hoạt động thu chi tại cửa hàng
- Quản lý Đơn hàng đặt của khách hàng/ Đặt hàng cho cửa hàng về công ty
- Kiểm kê hàng hóa tại cửa hàng.
- Thực hiện các báo cáo của cửa hàng lên cấp trên
- Thực hiện các công việc khác do theo sự phân công của QL trực tiếp.
Làm việc theo ca xoay KHÔNG CHUYÊN CA - KHÔNG PARTTIME
Thời gian làm việc:
Ca 2: 11h00 - 19h00
Ca 3: 13h30 - 21h30.
Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ sinh năm từ 2003 - 1990, có từ 06 tháng kinh nghiệm
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tương đương như: Bán lẻ thời trang, dịch vụ, hóa mỹ phẩm, sử dụng Excel cơ bản...
- Giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, yêu thích thời trang

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 7.000.000 VND - 10.000.000 VND/ tháng. Bao gồm: Lương cơ bản (4tr730tr) + Lương doanh thu + Phụ cấp (1tr170) + Lương trách nhiệm (1tr)
- Đóng đầy đủ BHXH, nghỉ 04 ngày/ tháng + 1 ngày nghỉ có lương
- 15 Chế độ phúc lợi cho CBNV: Thưởng/ quà tặng 7 ngày lễ (tết) trong năm, mừng đám cưới, sinh nhật, sinh con, thăm ốm đau,...
- 06 Chế độ phúc lợi cho con CBNV: Khen tặng học tập, tết thiếu nhi, tết trung thu...
- Hoạt động văn hóa: Team Building hàng năm, Sự kiện 8/3, 20/10, Trung thu, Noel, tổ chức sinh nhật hàng tháng...
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển lên Phó/ Quản Lý Cửa Hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: L1.1 + L1.1A khu nhà ở liền kề Hải Ngân, Thôn Nội, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

