Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 1. Nhận lương theo Quy chế Lương Nvkd của Công ty với mức lương khởi điểm từ 10.000.000₫/tháng. 2. Hưởng chiết khấu thương mại theo Quy chế như Đại lý bán hàng.

- > Thu nhập không giới hạn theo Kết quả kinh doanh., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Bán hàng Đá ốp lát phong thủy Khang Minh, ứng dụng ốp thang máy, cầu thang bộ, lát sàn...
2. Thiết lập mạng lưới bán hàng cho Công ty & cá nhân.
3. Tìm kiếm khách để bán hàng là các Chủ công trình, các đối tác trung gian như Tư vấn thiết kế, thầu nội thất, các đơn vị kinh doanh vật phẩm phong thủy, tư vấn phong thủy...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Ứng viên phải có kiến thức, năng lực kinh doanh & kinh nghiệm bán hàng.
+ Ưu tiên ứng viên am hiểu về lĩnh vực Phong Thủy, trang trí nội thất.
2. Cảm thấy phù hợp & có quyết tâm phát triển cùng Khang Minh, trong cả vai trò thành viên kinh doanh & đại lý bán hàng.

Tại CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: Trên 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH

CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Tân Lâm, Thị Trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

