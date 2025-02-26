Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghiệp Đại Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - P303, Tầng 3, Toà Nhà An Bình, Định Công,Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm và liên hệ khách hàng mới (nhà Thầu, TVTK, CĐT các dự án) nhà cao tầng, nhà máy, các khu công nghiệp, trạm cấp nước (pccc, HVAC, cấp thoát nước);

Chăm sóc khách hàng đã từng hợp tác với công ty;

Đọc bản vẽ và bóc tách khối lượng;

Làm báo giá và tư vấn cho khách hàng;

Đàm phán hợp đồng với khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp, chưa có khinh nghiệm sẽ được đào tạo

Có niềm đam mê với kinh doanh

Kỹ năng đàm phán, thương lượng với khách hàng

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Có sức khoẻ, chăm chỉ, nhanh nhẹn, trung thực

Tại Công ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghiệp Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi điểm: thỏa thuận;

- Thu nhập = lương cứng + phụ cấp (ăn trưa, xăng xe,…) + % doanh số đạt được.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ do Nhà Nước quy định và của Công ty (BHXH, BHTN, BHYT), nghỉ phép năm nguyên lương, tiền thưởng các dịp lễ: 30/4 và 1/5, 2/9, tết dương lịch, lương tháng 13 + thưởng, quà 8/3;20/10, tết trung thu và thiếu nhi....

- Đi du lịch trong nước và nước ngoài hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghiệp Đại Nam

