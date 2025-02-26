Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghiệp Đại Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghiệp Đại Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- P303, Tầng 3, Toà Nhà An Bình, Định Công,Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và liên hệ khách hàng mới (nhà Thầu, TVTK, CĐT các dự án) nhà cao tầng, nhà máy, các khu công nghiệp, trạm cấp nước (pccc, HVAC, cấp thoát nước);
Chăm sóc khách hàng đã từng hợp tác với công ty;
Đọc bản vẽ và bóc tách khối lượng;
Làm báo giá và tư vấn cho khách hàng;
Đàm phán hợp đồng với khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp, chưa có khinh nghiệm sẽ được đào tạo
Có niềm đam mê với kinh doanh
Kỹ năng đàm phán, thương lượng với khách hàng
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Có sức khoẻ, chăm chỉ, nhanh nhẹn, trung thực
Tại Công ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghiệp Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương khởi điểm: thỏa thuận;
- Thu nhập = lương cứng + phụ cấp (ăn trưa, xăng xe,…) + % doanh số đạt được.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ do Nhà Nước quy định và của Công ty (BHXH, BHTN, BHYT), nghỉ phép năm nguyên lương, tiền thưởng các dịp lễ: 30/4 và 1/5, 2/9, tết dương lịch, lương tháng 13 + thưởng, quà 8/3;20/10, tết trung thu và thiếu nhi....
- Đi du lịch trong nước và nước ngoài hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghiệp Đại Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
