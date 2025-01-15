Tuyển Nhân viên kinh doanh APECTRANS JSC làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại APECTRANS JSC
- Hải Phòng:
- Apectrans Building số 37 lô 3B Lê Hồng Phong,Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng container quốc tế để chào các dịch vụ giao nhận hàng hóa, dịch vụ khai quan hàng hóa xuất nhập khẩu, dịch vụ trucking xuất nhập khẩu.
Sử dụng network có sẵn có của công ty để tìm kiếm, tiếp cận các khách hàng là các đại lý (Agent) Logistics trên toàn thế giới để khai thác và phát triển.
Điều tra và đánh giá nhu cầu thị trường, lập danh sách khách hàng mục tiêu, và phân loại tiềm năng ưu tiên theo định hướng của công ty.
Lập kế hoạch tiếp cận khách hàng tiềm năng và phát triển hệ thống khách hàng của mình để đạt chỉ tiêu về doanh số, lợi nhuận đề ra.
Chào giá và thuyết phục khách hàng, lập dự thảo hợp đồng, cân đối giá mua/giá bán và phạm vi cung cấp cho khách hàng
Duy trì quan hệ, phát triển thêm các dịch vụ gia tăng với các khách hàng hiện có.
Phối hợp làm việc với các bộ phận khác trong công ty để theo dõi, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng đảm bảo hiệu quả công việc
Hoàn thành chỉ tiêu về doanh số, lợi nhuận đề ra.
Báo cáo kết quả làm việc cho quản lý theo tuần/tháng/năm.
Các công việc khác theo yêu cầu.
Chăm sóc khách hàng theo lịch trình đã định.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 1-2 năm ở vị trí NV Kinh Doanh trong lĩnh vực logistics
Sử dụng Tiếng Anh thành thạo
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc.
Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.
Tại APECTRANS JSC Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT,BHTN và được hưởng các chính sách theo Luật Lao động của Việt Nam
Du lịch hàng năm, thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại APECTRANS JSC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
