Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 218 đường số 10, Mỹ Kim 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Làm việc Tại HCM (2 bạn)

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực hóa chất xét nghiệm và thiết bị/vật tư y tế.

Quản lý mối quan hệ với khách hàng hiện tại, duy trì và mở rộng thị trường.

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch bán hàng.

Chuẩn bị báo giá, hợp đồng và các tài liệu liên quan.

Theo dõi tiến độ đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời hạn và chất lượng.

Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Cập nhật kiến thức về sản phẩm, dịch vụ và thị trường.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 2 năm trong lĩnh vực kinh doanh trong ngành Hóa chất xét nghiệm và thiết bị y tế.

Có kiến thức về các sản phẩm, dịch vụ trong ngành y tế.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Có phương tiện đi lại.

Tại Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Thưởng hoa hồng theo doanh số đạt được

Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Phỏng vấn online.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia

