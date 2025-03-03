Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 6 Triệu

Mức lương Từ 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Tầng 2, 46 Điện Biên Phủ, Thanh Khê Đà Nẵng, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 6 Triệu

Công việc làm tại văn phòng , được trang thiết bị đầy đủ và gọi khách hàng theo data có sẵn.

Giới thiệu, tư vấn gói vay tiền mặt đến nhóm khách hàng có nhu cầu.

Hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ vay.

Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Có sự yêu thích, có sự tìm hiểu về công việc Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính tại Ngân Hàng

Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, chăm sóc khách hàng.

Kỹ năng xây dựng mối quan hệ với đối tác/khách hàng và giải quyết vấn đề.

Nhiệt tình, chăm chỉ và kiên trì.

Có mục tiêu và định hướng phát triển công việc rõ ràng.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản : 6.370.000 ký hợp đồng chính thức khi nhận việc

Hoa hồng chi trả 100% theo doanh số giải ngân

Thu nhập sale :18tr-30tr tuỳ theo năng lực

Thưởng hoa hồng theo tháng, quý, năm, thưởng gắn bó năm

Gói Bảo hiểm toàn diện (BHYT, BHXH, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm Sức khỏe)

Nhận hỗ trợ tối đa từ công ty & ngân hàng đối tác

Chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp

Lộ trình thăng tiến rõ ràng sau 3-6 tháng làm việc

