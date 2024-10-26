Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH CYBERTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH CYBERTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH CYBERTECH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH CYBERTECH VIỆT NAM

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH CYBERTECH VIỆT NAM

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vsip, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Lắp đặt đào tạo và chuyển giao máy đến khách hàng
-Hỗ trợ chuyên gia Hàn Quốc lắp đặt các dự án lớn cho khách hàng
- Sửa chữa, bảo trì máy CNC

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy CNC
- Ưu tiên ứng viên biết giao tiếp đọc hiểu bằng Tiếng Anh
- Có kinh nghiệm gia công lập trình CNC

Tại CÔNG TY TNHH CYBERTECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương phụ cấp theo công tác phí từng ngày
- Đóng bảo hiểm Xã hội và hưởng đầy đủ quyền lợi của nhà nước
- Có cơ hội được đi đào tạo ở Hàn Quốc
- Có lương tháng thứ 13 + thưởng doanh số ( 2-3 tháng lương)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CYBERTECH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CYBERTECH VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CYBERTECH VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà The Sun, lô HH1 KĐT Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

