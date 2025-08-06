Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TIN HỌC HOÁ CHẤT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TIN HỌC HOÁ CHẤT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 19 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện Dự án/hợp đồng từ: làm thầu, các hồ sơ liên quan của hợp đồng, triển khai kỹ thuật, quản lý Dự án...
Các Dự án/hợp đồng Tích hợp hệ thống, hệ thống máy tính, điện tử viễn thông, camera, scada,...
Tham gia đào tạo để triển khai hợp đồng.
Làm việc với các đối tác cung cấp cùng triển khai thực hiện HĐ.
Tư vấn cho chủ đầu tư các vấn đề kỹ thuật, lập hồ sơ Dự án
Một số dự án đi công tác để triển khai.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, không ngại khó khăn, có thể đi công tác xa.
Biết các ứng dụng CNTT phục vụ công việc
Biết tiếng anh là lợi thế.
Biết các ứng dụng CNTT phục vụ công việc
Biết tiếng anh là lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TIN HỌC HOÁ CHẤT Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ lương, thưởng tháng 13, thưởng khác các ngày Lễ Tết, thưởng đột xuất
BHXH sau thử việc 2 tháng
Phúc lợi khác: Công ty cung cấp bữa trưa tại phòng ăn Công ty hàng ngày, Tham quan, nghỉ mát hè.
Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm
Nghỉ phép 12 ngày/ năm, được trả phụ cấp cho các ngày không nghỉ hết
Được phát Đồng phục công ty hàng năm
Công tác phí đầy đủ
.....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TIN HỌC HOÁ CHẤT
