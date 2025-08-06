Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TIN HỌC HOÁ CHẤT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện Dự án/hợp đồng từ: làm thầu, các hồ sơ liên quan của hợp đồng, triển khai kỹ thuật, quản lý Dự án...

Các Dự án/hợp đồng Tích hợp hệ thống, hệ thống máy tính, điện tử viễn thông, camera, scada,...

Tham gia đào tạo để triển khai hợp đồng.

Làm việc với các đối tác cung cấp cùng triển khai thực hiện HĐ.

Tư vấn cho chủ đầu tư các vấn đề kỹ thuật, lập hồ sơ Dự án

Một số dự án đi công tác để triển khai.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, không ngại khó khăn, có thể đi công tác xa.

Biết các ứng dụng CNTT phục vụ công việc

Biết tiếng anh là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TIN HỌC HOÁ CHẤT Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương, thưởng tháng 13, thưởng khác các ngày Lễ Tết, thưởng đột xuất

BHXH sau thử việc 2 tháng

Phúc lợi khác: Công ty cung cấp bữa trưa tại phòng ăn Công ty hàng ngày, Tham quan, nghỉ mát hè.

Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm

Nghỉ phép 12 ngày/ năm, được trả phụ cấp cho các ngày không nghỉ hết

Được phát Đồng phục công ty hàng năm

Công tác phí đầy đủ

.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TIN HỌC HOÁ CHẤT

