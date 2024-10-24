Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THIẾT BỊ KHÁCH SẠN HOÀN MỸ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 7 Triệu

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THIẾT BỊ KHÁCH SẠN HOÀN MỸ
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/12/2024
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THIẾT BỊ KHÁCH SẠN HOÀN MỸ

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THIẾT BỊ KHÁCH SẠN HOÀN MỸ

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: K260/29 Hải Phòng, P. Tân Chính, Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Lắp đặt, hướng dẫn, bảo hành, sửa chữa các máy móc thiết bị làm sạch. Lắp đặt, hướng dẫn, bảo trì các máy pha hóa chất trong giặt là, hóa chất bếp. Nghiên cứu, tìm hiểu về sản phẩm Robot làm sạch tự động. Báo cáo kết quả công việc hàng tuần.
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên các chuyên nghành liên quan tự động hóa, cơ khí, điện,... Trình độ vi tính: word, powerpoint, excel, internet,... Kỹ năng giao tiếp tốt Chăm chỉ, cầu tiến và có tinh thần học hỏi
Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THIẾT BỊ KHÁCH SẠN HOÀN MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, lương tháng 13... Tham gia nhiều hoạt động đào tạo, giao lưu, hướng ngoại của công ty. Được đào tạo nghiệp vụ, môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THIẾT BỊ KHÁCH SẠN HOÀN MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THIẾT BỊ KHÁCH SẠN HOÀN MỸ

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THIẾT BỊ KHÁCH SẠN HOÀN MỸ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà 25T2, đường Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

