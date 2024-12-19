Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Vietnam Booking làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 12 Phạm Phú Thứ, Phường Hải Châu 1, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Hỗ trợ các công việc liên quan tới kỹ thuật, công trình.

- Quản lý, sửa chữa, thay mới... các máy móc, thiết bị điện nước.

- Giám sát việc thi công của các nhà thầu, đối tác (nếu có) tại văn phòng, đảm bảo việc tuân thủ các tiêu chuẩn thi công và an toàn.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận và BGĐ.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành về điện - điện nhiệt lạnh, điện công nghiệp hoặc tương đương.

- Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Trung thực, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Vietnam Booking Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng các dịp Lễ/ Tết.

- Du lịch, teambuilding hàng năm.

- Một số chính sách khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vietnam Booking

