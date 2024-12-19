Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Vietnam Booking làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần Vietnam Booking
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 12 Phạm Phú Thứ, Phường Hải Châu 1, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Hỗ trợ các công việc liên quan tới kỹ thuật, công trình.
- Quản lý, sửa chữa, thay mới... các máy móc, thiết bị điện nước.
- Giám sát việc thi công của các nhà thầu, đối tác (nếu có) tại văn phòng, đảm bảo việc tuân thủ các tiêu chuẩn thi công và an toàn.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận và BGĐ.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành về điện - điện nhiệt lạnh, điện công nghiệp hoặc tương đương.
- Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Trung thực, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần Vietnam Booking Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng các dịp Lễ/ Tết.
- Du lịch, teambuilding hàng năm.
- Một số chính sách khác theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vietnam Booking
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
