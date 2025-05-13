Tuyển Nhân viên kỹ thuật NHÀ VƯỜN KHÁNH VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

+ Lập kế hoạch chăm sóc cây, theo dõi sự phát triển của cây, kiểm tra tình trạng bệnh và đưa ra phương pháp điều trị - CHUYÊN CÂY ĂN QUẢ

+Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, xén tỉa, trồng, nhân giống cây cho nhân viên phụ vườn

+Đề xuất phân thuốc, vật tư, dụng cụ lao động thuộc khu vực mình quản lý

+Chi tiết sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nam từ 25 đến 50t

+ Trên 3 năm làm việc kỹ thuật với các loại cây ăn quả: nho, táo, ổi, bưởi, mận....( trên 2-3 loại trái cây)

+ Không yêu cầu bằng cấp (nếu bằng cấp liên quan đến Nông nghiệp có sẽ có lợi thế hơn)

+Có niềm yêu thích đặc biệt với việc nghiên cứu và chăm sóc các loại cây cây ăn trái.

+Năng động, cẩn thận, đam mê, nhiệt huyết và có tinh thần cầu tiến

+Sẵn sàng đi công tác ( vài ngày) vườn trực thuộc công ty ở Tỉnh khác khi có yêu cầu (rất ít)

Tại NHÀ VƯỜN KHÁNH VÕ Thì Được Hưởng Những Gì

+Mức lương 9-12tr/tháng theo thỏa thuận phù hợp với mong muốn và năng lực bản thân

+Được hưởng bảo hiểm, lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết theo chính sách Công ty.

+Chế độ làm việc đảm bảo và có cơ hội thăng tiến.

+Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ VƯỜN KHÁNH VÕ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin