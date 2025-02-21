Tuyển Nhân viên kỹ thuật Techno Vietnam Industries Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 600 USD

Mức lương Đến 600 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Số 84 Phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc

- Thực hiện lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị điện, điện tử: 2 vị trí

- Thực hiện lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống nhiệt lạnh: 2 vị trí

- Đề xuất các giải pháp cải thiện và nâng cao hiệu suất của thiết bị và máy móc.

- Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng tại hiện trường (Lắp đặt, hướng dẫn, giải đáp, khắc phục sự cố)

- Lên kế hoạch thực hiện dịch vụ sau bán hàng (sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị)

- Các công việc dịch vụ kỹ thuật khác theo yêu cầu của Quản lý

Yêu Cầu Công Việc

- NAM, Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành điện, điện tử, cơ điện tử, điện lạnh

- Tinh thần học hỏi cao, nhiệt tình, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc được giao

- Có khả năng Đọc hiểu các bản vẽ kỹ thuật điện, điện tử, điện lạnh

- Khả năng học hỏi và cập nhật công nghệ mới.

- Sẵn sàng đi công tác trong nước (các nhà máy tại các khu công nghiệp) và ngoài nước khi có yêu cầu

- Thành thạo Microsoft Office

Các ưu tiên:

+ Ứng viên có kinh nghiệm sửa chữa thiết bị điện, điện tử, hệ thống điện lạnh

Tại Techno Vietnam Industries Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Techno Vietnam Industries Co., Ltd.

