Tuyển Nhân viên kỹ thuật Techno Vietnam Industries Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 600 USD

Techno Vietnam Industries Co., Ltd.
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Techno Vietnam Industries Co., Ltd.

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Techno Vietnam Industries Co., Ltd.

Mức lương
Đến 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Số 84 Phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Đến 600 USD

- Thực hiện lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị điện, điện tử: 2 vị trí
- Thực hiện lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống nhiệt lạnh: 2 vị trí
- Đề xuất các giải pháp cải thiện và nâng cao hiệu suất của thiết bị và máy móc.
- Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng tại hiện trường (Lắp đặt, hướng dẫn, giải đáp, khắc phục sự cố)
- Lên kế hoạch thực hiện dịch vụ sau bán hàng (sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị)
- Các công việc dịch vụ kỹ thuật khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương Đến 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- NAM, Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành điện, điện tử, cơ điện tử, điện lạnh
- Tinh thần học hỏi cao, nhiệt tình, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc được giao
- Có khả năng Đọc hiểu các bản vẽ kỹ thuật điện, điện tử, điện lạnh
- Khả năng học hỏi và cập nhật công nghệ mới.
- Sẵn sàng đi công tác trong nước (các nhà máy tại các khu công nghiệp) và ngoài nước khi có yêu cầu
- Thành thạo Microsoft Office
Các ưu tiên:
+ Ứng viên có kinh nghiệm sửa chữa thiết bị điện, điện tử, hệ thống điện lạnh

Tại Techno Vietnam Industries Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Techno Vietnam Industries Co., Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Techno Vietnam Industries Co., Ltd.

Techno Vietnam Industries Co., Ltd.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 5th Floor, No.84 Duy Tan, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

