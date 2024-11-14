Tuyển Hành chính CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 - Tòa nhà Phú Điền, Số 83A Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm

- Nhận các cuộc điện thoại từ bên ngoài gọi đến, xử lý yêu cầu của cuộc gọi điện và chuyển cuộc gọi cho người cần gặp;

- Đón tiếp và hướng dẫn khách đến làm việc tại văn phòng Chi nhánh, nhắc nhở khách ra vào đảm bảo văn minh, lịch sự tại văn phòng;

- Nhận & chuyển toàn bộ thư, tài liệu đến các bộ phận liên quan và có ký nhận đầy đủ. Quản lý thông tin dữ liệu thư đến, thư đi, hợp đồng đầy đủ, khoa học, hợp lý.

- Quản lý, phụ trách văn bản, hợp đồng liên quan đến phần việc được giao;

- Phụ trách vệ sinh văn phòng đảm bảo luôn sạch sẽ;

- Bao quát hệ thống điện tắt bật hợp lý, tuân thủ đúng quy định của tòa nhà;

- Đặt vé máy bay, phòng khách sạn khi được yêu cầu

- Lập kế hoạch, tổng kết, quản lý chia chi phí hàng tháng theo bộ phận đối với văn phòng phẩm, vệ sinh phẩm, nước uống, mực in ...

- Theo dõi, thanh toán chi phí điện thoại, internet và liên hệ với nhà cung cấp (khi cần)

- Làm đề nghị thanh toán các khoản liên quan đến chi phí tiếp khách của BOD;

- Thực hiện việc thanh toán cho các nhà cung cấp như: vận tải, chuyển phát nhanh...

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng HCNS, BOD chi nhánh Hà Nội chỉ định.

- Ngoại hình khá, giao tiếp tốt, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi

- Sử dụng được excel trong công việc

- Có kinh nghiệm lễ tân từ 1 năm trở lên

- Yêu thích thời trang, tác phong tự tin, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc (có thể làm tăng ca nếu được yêu cầu)

- Thời gian làm việc từ thứ 2 tới thứ 6, nghỉ thứ 7 và chủ nhật.

- Lương hấp dẫn + phụ cấp cơm, gửi xe

- Thưởng tháng lương 13, thưởng KPI theo tình hình kinh doanh hàng năm, thưởng các ngày Lễ tết trong năm

- Mua hàng giảm giá, tăng lương hàng năm,...

- Được công ty mua bảo hiểm tai nạn 24/24 sau 6 tháng làm việc

- Đầy đủ chế độ theo Luật lao động (BHXH, BHYT, BTTN, .....)

- Được đào tạo về nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết để trở thành nhân viên chuyên nghiệp

- Có nhiều cơ hội thăng tiến

