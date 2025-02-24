Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIETOFFICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIETOFFICE
- Hồ Chí Minh: 14 Trương Quyền, Phường Võ Thị Sáu,, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
• Gặp gỡ và chào hỏi khách thuê và khách hàng
• Giải đáp lịch sự các yêu cầu, thắc mắc cho khách thuê và khách hàng
• Cập nhật kiến thức về toàn bộ tòa nhà để giải đáp thông tin chính xác cho khách hàng
• Thông báo cho các bộ phận liên quan và văn phòng quản lý về các yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại, v.v. của khách thuê và khách hàng
• Đảm bảo rằng tất cả đồ đạc, vật dụng trang trí và thiết bị tại khu vực lễ tân được giữ trong tình trạng ngăn nắp.
• Nhận thư từ bưu phẩm của khách hàng khi được giao đến tòa nhà
• Linh hoạt trong công việc theo sự điều động của cấp trên
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thời gian làm việc có thể linh hoạt điều chỉnh cho phù hợp với ứng viên
- Chuyên cần, nhiệt tình, thân thiện, hòa đồng
- Có tinh thần học hỏi và chuyên cần tốt
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIETOFFICE Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thưởng, lương tháng 13, thưởng sinh nhật...
-Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIETOFFICE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
