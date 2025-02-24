Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIETOFFICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14 Trương Quyền, Phường Võ Thị Sáu,, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

• Gặp gỡ và chào hỏi khách thuê và khách hàng

• Giải đáp lịch sự các yêu cầu, thắc mắc cho khách thuê và khách hàng

• Cập nhật kiến thức về toàn bộ tòa nhà để giải đáp thông tin chính xác cho khách hàng

• Thông báo cho các bộ phận liên quan và văn phòng quản lý về các yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại, v.v. của khách thuê và khách hàng

• Đảm bảo rằng tất cả đồ đạc, vật dụng trang trí và thiết bị tại khu vực lễ tân được giữ trong tình trạng ngăn nắp.

• Nhận thư từ bưu phẩm của khách hàng khi được giao đến tòa nhà

• Linh hoạt trong công việc theo sự điều động của cấp trên

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên các bạn sinh viên vừa học vừa làm

- Thời gian làm việc có thể linh hoạt điều chỉnh cho phù hợp với ứng viên

- Chuyên cần, nhiệt tình, thân thiện, hòa đồng

- Có tinh thần học hỏi và chuyên cần tốt

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIETOFFICE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Từ 2-3tr/ tháng (có thể thỏa thuận tùy năng lực)

- Lương thưởng, lương tháng 13, thưởng sinh nhật...

-Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIETOFFICE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin