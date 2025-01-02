Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG HANG ĐÔI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 98 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lập kế hoạch (Plan):

Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing chi tiết theo tuần, tháng.

Định hướng chiến lược ngắn hạn và dài hạn cho các chiến dịch quảng cáo.

Giám sát và kiểm tra:

Theo dõi tiến độ công việc và đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành viên trong team (content, design, sales).

Đảm bảo các nhiệm vụ được hoàn thành đúng hạn và đạt chất lượng.

Báo cáo kết quả:

Tổng hợp và phân tích kết quả từ các chiến dịch quảng cáo (số leads, số học viên, chi phí).

Đề xuất cải tiến dựa trên các số liệu và hiệu quả đạt được.

Báo cáo trực tiếp với CEO/CMO về kết quả các chiến dịch marketing.

Chạy quảng cáo:

Thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng Facebook, Google Ads, và Tiktok Ads.

Theo dõi và tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo trong suốt chiến dịch.

Theo dõi và tối ưu Ads:

Điều chỉnh ngân sách và đối tượng mục tiêu dựa trên hiệu quả thực tế của chiến dịch.

Thực hiện A/B testing để tìm kiếm phương án quảng cáo tối ưu.

Hỗ trợ các bộ phận:

Phối hợp với đội content và sales để tạo nội dung quảng cáo phù hợp với mục tiêu và đối tượng khách hàng.

Đảm bảo thông điệp truyền thông nhất quán trên các kênh marketing.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực Marketing và quản lý chiến dịch quảng cáo.

Am hiểu các nền tảng quảng cáo như Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Ads.

Kỹ năng quản lý nhóm, lập kế hoạch và phân tích dữ liệu tốt.

Tư duy sáng tạo, định hướng kết quả và khả năng giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG HANG ĐÔI Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường sáng tạo, chuyên nghiệp.

Cơ hội phát triển kỹ năng lãnh đạo và quản lý chiến lược.

Cơ hội tham gia vào các dự án lớn với các đối tác uy tín.

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu và team building định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG HANG ĐÔI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.