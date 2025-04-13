Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai
Ngày đăng tuyển: 13/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phố Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ lên kế hoạch, theo dõi và tối ưu hoạt động quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội, công cụ tìm kiếm TikTok của công ty, khách hàng và các đối tác
Liên tục cập nhật thuật toán, nghiên cứu & thử nghiệm để tìm ra phương pháp chạy quảng cáo hiệu quả tốt nhất ở mỗi thời kỳ
Báo cáo và kiểm soát hiệu quả chi phí quảng cáo, liên tục tối ưu chi phí để đạt được các mục tiêu,
Thực hiện giám sát và phân tích dữ liệu thường xuyên để đưa ra các đề xuất tối ưu nội dung quảng cáo.
Kết hợp chặt chẽ với team Marketing và AM để tối ưu hiệu quả chiến dịch. • Báo cáo kết quả quảng cáo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chạy quảng cáo trên Tiktok, Facebook tối thiểu 1 năm
Có khả năng nắm bắt thị trường
Biết sử dụng ladipage cơ bản
Biết sử dụng các phầm mềm thiết kế và edit video như Capcut, Camtasia, PTS, ...Có tinh thần học hỏi, trung thực, thái độ tốt trong công việc

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10tr-15tr + Hoa hồng + Thưởng KPI
Môi trường hoà đồng, thân thiện Được tham gia đào tạo và trainning
Được tài trợ cho các khoá học về Marketing

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai

Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: BT 1.5, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, Đường Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

