Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phố Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ lên kế hoạch, theo dõi và tối ưu hoạt động quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội, công cụ tìm kiếm TikTok của công ty, khách hàng và các đối tác

Liên tục cập nhật thuật toán, nghiên cứu & thử nghiệm để tìm ra phương pháp chạy quảng cáo hiệu quả tốt nhất ở mỗi thời kỳ

Báo cáo và kiểm soát hiệu quả chi phí quảng cáo, liên tục tối ưu chi phí để đạt được các mục tiêu,

Thực hiện giám sát và phân tích dữ liệu thường xuyên để đưa ra các đề xuất tối ưu nội dung quảng cáo.

Kết hợp chặt chẽ với team Marketing và AM để tối ưu hiệu quả chiến dịch. • Báo cáo kết quả quảng cáo.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm chạy quảng cáo trên Tiktok, Facebook tối thiểu 1 năm

Có khả năng nắm bắt thị trường

Biết sử dụng ladipage cơ bản

Biết sử dụng các phầm mềm thiết kế và edit video như Capcut, Camtasia, PTS, ...Có tinh thần học hỏi, trung thực, thái độ tốt trong công việc

Quyền Lợi

Thu nhập: 10tr-15tr + Hoa hồng + Thưởng KPI

Môi trường hoà đồng, thân thiện Được tham gia đào tạo và trainning

Được tài trợ cho các khoá học về Marketing

Cách Thức Ứng Tuyển

