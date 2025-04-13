Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai
- Hà Nội: Phố Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ lên kế hoạch, theo dõi và tối ưu hoạt động quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội, công cụ tìm kiếm TikTok của công ty, khách hàng và các đối tác
Liên tục cập nhật thuật toán, nghiên cứu & thử nghiệm để tìm ra phương pháp chạy quảng cáo hiệu quả tốt nhất ở mỗi thời kỳ
Báo cáo và kiểm soát hiệu quả chi phí quảng cáo, liên tục tối ưu chi phí để đạt được các mục tiêu,
Thực hiện giám sát và phân tích dữ liệu thường xuyên để đưa ra các đề xuất tối ưu nội dung quảng cáo.
Kết hợp chặt chẽ với team Marketing và AM để tối ưu hiệu quả chiến dịch. • Báo cáo kết quả quảng cáo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng nắm bắt thị trường
Biết sử dụng ladipage cơ bản
Biết sử dụng các phầm mềm thiết kế và edit video như Capcut, Camtasia, PTS, ...Có tinh thần học hỏi, trung thực, thái độ tốt trong công việc
Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường hoà đồng, thân thiện Được tham gia đào tạo và trainning
Được tài trợ cho các khoá học về Marketing
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI