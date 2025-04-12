Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần trà và cà phê Rosier làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 P. Nguyễn Như Uyên, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing tổng thể (trực tuyến & trực tiếp).

Lập kế hoạch và phát triển các chiến dịch truyền thông, quảng bá thương hiệu.

Thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu marketing từ các kênh khác nhau (Facebook, Google, Website, Email...).

Báo cáo hiệu quả các chiến dịch Marketing, đánh giá hiệu suất và đề xuất cải tiến.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo chiến dịch triển khai hiệu quả.

Tận dụng các công cụ AI để phân tích dữ liệu, dự đoán xu hướng thị trường và tối ưu hiệu quả chiến dịch.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực marketing.

Sử dụng thành thạo Canva và các công cụ AI (ChatGPT, Midjourney, Copilot, v.v.) trong công việc.

Khả năng tư duy chiến lược, phân tích số liệu tốt.

Có hiểu biết về các nền tảng quảng cáo số như Facebook Ads, Google Ads là lợi thế.

Kỹ năng làm báo cáo, tổng hợp thông tin rõ ràng, logic

Tại Công ty cổ phần trà và cà phê Rosier Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 10.000.000 – 15.000.000VNĐ (Tùy thuộc vào kinh nghiệm) + KPI

Bảo hiểm xã hội, y tế, và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần trà và cà phê Rosier

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin