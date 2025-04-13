Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU NHẬT MINH INVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tìm hiểu sản phẩm, insight khách hàng mục tiêu

Xây dựng chiến lược content

Đề xuất và lên kế hoạch quảng cáo tiếp cận khách hàng trên facebook qua quảng cáo => Mục tiêu : Tối ưu hóa chi phí / lượt khách hàng inbox , để lại lead hoặc xem video truyền thông thương hiệu,...

Setup quảng cáo theo kế hoạch đã đề ra : theo dõi , tối ưu hàng ngày trên từng chiến dịch

Báo cáo công việc hàng ngày/tháng về chi phí, hiệu quả quảng cáo

Chi tiết hơn trao đổi khi PV