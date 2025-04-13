Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU NHẬT MINH INVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU NHẬT MINH INVEST
Ngày đăng tuyển: 13/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Nhân viên Marketing

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Tìm hiểu sản phẩm, insight khách hàng mục tiêu
Xây dựng chiến lược content
Đề xuất và lên kế hoạch quảng cáo tiếp cận khách hàng trên facebook qua quảng cáo => Mục tiêu : Tối ưu hóa chi phí / lượt khách hàng inbox , để lại lead hoặc xem video truyền thông thương hiệu,...
Setup quảng cáo theo kế hoạch đã đề ra : theo dõi , tối ưu hàng ngày trên từng chiến dịch
Báo cáo công việc hàng ngày/tháng về chi phí, hiệu quả quảng cáo
Chi tiết hơn trao đổi khi PV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 110 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy

