Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Coature Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Coature Việt Nam
- Hà Nội: tòa nhà Sannam, số 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Viết bài, thiết kế hình ảnh, và đăng tải nội dung trên các fanpage, website.
Quản lý Quảng cáo cơ bản: Hỗ trợ chạy quảng cáo Facebook, Google Ads theo hướng dẫn được cung cấp.
Quản lý Kênh truyền thông.
Hỗ trợ Sự kiện & Chiến dịch Marketing: Hỗ trợ quảng bá, tổ chức workshop và các hoạt động marketing khác.
Thu thập thông tin Khách hàng & Chăm sóc Khách hàng: Thu thập dữ liệu khách hàng, gửi email và theo dõi khách hàng hiện tại.
Báo cáo & Phân tích Hiệu suất Marketing: Theo dõi các chỉ số marketing chính và đề xuất các cải tiến.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng Kỹ thuật: Thành thạo Canva, CapCut, PowerPoint (có hiểu biết về AI là lợi thế).
Kiến thức Cơ bản: Hiểu biết về Facebook Ads, Google Ads và SEO là một điểm cộng.
Kỹ năng Nội dung & Chỉnh sửa: Có khả năng viết nội dung quảng cáo và chỉnh sửa hình ảnh/video cơ bản.
Tác phong làm việc: Cẩn thận, chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao.
Cam kết: Ưu tiên ứng viên mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.
Khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập, hướng đến mục tiêu chung của công ty.
Tại Công Ty TNHH Coature Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ phúc lợi: Đóng đầy đủ BHYT, BHXH, các loại bảo hiểm khác theo quy định của nhà nước.
Đánh giá hiệu quả công việc và xem xét tăng lương hằng năm.
Đi du lịch hàng năm
Khám sức khỏe định kì
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, sáng tạo và đổi mới.
Phụ cấp: Có hỗ trợ chi phí công tác, phụ cấp ăn trưa, trang thiết bị làm việc, đồng phục.
Công ty khuyến khích và tạo điều kiện cho nhân viên học tập, nâng cao kiến thức phục vụ công việc.
Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Bảy, từ 8h00 – 17h00 (nghỉ trưa 1 tiếng).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Coature Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI