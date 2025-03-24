Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Dược Phẩm Ích Nhân làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Ích Nhân
- Hà Nội: B22 + B24
- Lô B, Ô đất D18, Khu đô thị mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội (82 Trương Công Giai)
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
1. Xây dựng nội dung sản phẩm và gian hàng trên sàn TMĐT
- Viết mô tả sản phẩm chuẩn SEO
- Lên ý tưởng thiết kế banner, hình ảnh theo các chiến dịch trên sàn
2. Sáng tạo nội dung video trên Tiktok
- Lên kịch bản, sản xuất và đăng tải video
- Phát triển kênh TikTok với nội dung sáng tạo, không nhàm chán
3. Booking KOC/KOL: Tìm kiếm, booking & phối hợp với KOL/KOC review sản phẩm
4. Báo cáo công việc cho quản lý
5. Các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Ích Nhân Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Ích Nhân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
