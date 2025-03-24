Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Dược Phẩm Ích Nhân làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

1. Xây dựng nội dung sản phẩm và gian hàng trên sàn TMĐT

- Viết mô tả sản phẩm chuẩn SEO

- Lên ý tưởng thiết kế banner, hình ảnh theo các chiến dịch trên sàn

2. Sáng tạo nội dung video trên Tiktok

- Lên kịch bản, sản xuất và đăng tải video

- Phát triển kênh TikTok với nội dung sáng tạo, không nhàm chán

3. Booking KOC/KOL: Tìm kiếm, booking & phối hợp với KOL/KOC review sản phẩm

4. Báo cáo công việc cho quản lý

5. Các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý