Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Royal Canary làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Royal Canary
- Hồ Chí Minh:
- Le Meridien Hotel 3c Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 3 Triệu
- Hỗ trợ hành chính: Quản lý, tổ chức và theo dõi các tài liệu, báo cáo và lịch trình marketing
- Theo dõi & phân tích dữ liệu: Tổng hợp và theo dõi dữ liệu Marketing (hiệu suất social media, lượng truy cập website, chi phí quảng cáo, v.v...)
- Hỗ trợ triển khai nội dung & chiến dịch: phối hợp thực hiện các chiến dịch marketing, bao gồm social media, PR và quảng cáo
- Hỗ trợ sự kiện: Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ, chương trình hợp tác với các đầu bếp và đối tác
- Nghiên cứu thị trường: tìm hiểu xu hướng ngành, đối thủ cạnh tranh và hành vi khách hàng mục tiêu
- Đào tạo & phát triển: được training về các kỹ năng marketing quan trọng như digital marketing, branding và PR.
Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng: cẩn thận, khả năng tổ chức công việc tốt, multi tasks
- Thái độ chủ động, ham học hỏi
- Tiếng Anh tốt
Tại Công Ty Cổ Phần Royal Canary Thì Được Hưởng Những Gì
Cơm trưa tại khách sạn
Học hỏi và phát triển kỹ năng trong môi trường chuyên nghiệp, sang trọng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Royal Canary
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
