Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Royal Canary làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

- Hỗ trợ hành chính: Quản lý, tổ chức và theo dõi các tài liệu, báo cáo và lịch trình marketing

- Theo dõi & phân tích dữ liệu: Tổng hợp và theo dõi dữ liệu Marketing (hiệu suất social media, lượng truy cập website, chi phí quảng cáo, v.v...)

- Hỗ trợ triển khai nội dung & chiến dịch: phối hợp thực hiện các chiến dịch marketing, bao gồm social media, PR và quảng cáo

- Hỗ trợ sự kiện: Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ, chương trình hợp tác với các đầu bếp và đối tác

- Nghiên cứu thị trường: tìm hiểu xu hướng ngành, đối thủ cạnh tranh và hành vi khách hàng mục tiêu

- Đào tạo & phát triển: được training về các kỹ năng marketing quan trọng như digital marketing, branding và PR.