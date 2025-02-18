Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH IDENTALSOFT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 12 Triệu

Mức lương 5 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15/28 Đoàn Như Hài, Q4, TP.HCM

Mô Tả Công Việc

• Nghiên cứu và xây dựng bộ từ khóa SEO.

• Phối hợp với bộ phận nội dung của Marketing hoặc truyền thông để xây dựng content chuẩn SEO cho website.

• Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch Off-page, đảm bảo số lượng Backlink theo kế hoạch và ngân sách của dự án.

• Xây dựng và thực hiện chiến lược xây dựng liên kết.

• Sử dụng công cụ và các phương pháp marketing online khác để kéo traffic đẩy mạnh kết quả SEO.

• Phân tích, đánh giá từ khóa.

• Kiểm tra và đánh giá chất lượng website. Đề xuất thay đổi kiến trúc trang web, nội dung, liên kết và các yếu tố khác để cải thiện vị trí SEO cho các từ khóa mục tiêu.

Yêu Cầu Công Việc

• Kinh nghiệm 1-2 năm trong việc xây dựng và thực hiện chiến lược SEO tổng thể và chi tiết tại vị trí tương đương.

• Có kiến thức tổng thể về SEO Onpage, SEO Offpage, Quản lý website, HTML, CSS, Marketing cơ bản.

• Thành thạo Google Analytics, Google Webmaster Tool và các công cụ tương tự.

• Kỹ năng phân tích và đánh giá hiệu quả của chiến dịch SEO, có khả năng đề xuất và triển khai các biện pháp cải tiến.

Tại CÔNG TY TNHH IDENTALSOFT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IDENTALSOFT VIỆT NAM

