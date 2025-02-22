Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Furicco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1 - Tòa CT4 Vimeco Tú Mỡ - Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

NHÂN VIÊN TỐI ƯU QUẢNG CÁO

- Xây dựng kế hoạch quảng cáo các Kênh Google Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads

- Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo: nội dung, giá thầu, tỷ lệ chuyển đổi (conversion rate),...

- Rà soát, đánh giá và thay đổi để phù hợp với yêu cầu của từng chiến dịch quảng cáo

- Chịu trách nhiệm phát triển và nâng cao năng suất marketing (theo KPI) trước Ban giám đốc

- Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, thuật toán và thủ thuật mới của các kênh Online Marketing

- Hỗ trợ thực hiện các công việc với các bộ phận khác (nếu cần).

NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ WEBSITE

- Biên tập nội dung website

- Tối ưu nội dung bài viết giới thiệu Sản phẩm theo chuẩn chung

- Hỗ trợ thực hiện các công việc khác (nếu cần).

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN CÁC KÊNH SOCIAL NETWORK

- Xây dựng chiến lược phát triển và Tạo content theo những xu hướng đang được yêu thích trên các nền tảng mạng xã hội phổ biển như: Tiktok, Facebook, Instagram, Youtube,...

- Tăng lượng tương tác cho các tài khoản, bài viết, chiến dịch

- Xây dựng và phát triển các cộng đồng theo các chủ đề khác nhau trên nền tảng mạng xã hội

- Cập nhật và áp dụng kiến thức mới về Social Media Marketing nhằm nâng cao hiệu quả công việc

Đối với NHÂN VIÊN TỐI ƯU QUẢNG CÁO

- Ít nhất có 1 năm kinh nghiệm làm Google Ads, Fb Ads trở lên

- Đam mê SEO/ SEM và Online Marketing

- Có khả năng đọc hiểu các tài liệu về SEO/ SEM bằng tiếng Anh

- Thích tìm tòi sáng tạo trong lĩnh vực Công nghệ

- Chịu được áp lực cao trong công việc

- Có tư duy làm việc động lập

- Có khả năng sáng tạo cao, cẩn thận, tỉ mỉ.

Đối với NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ WEBSITE

- Nam/ Nữ, tuổi từ 20 đến 30 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

- Có kinh nghiệm làm vị trí tương đương hoặc Sinh viên năm cuối/ mới ra trường sẽ được đào tạo để làm được việc

- Thái độ cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và tiếp thu các kiến thức mới.

Đối với NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN CÁC KÊNH SOCIAL NETWORK

- Tốt nghiệp Đại học

- Có hiểu biết nền tảng các mạng xã hội chính ở Việt Nam như Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram,...

- Sử dụng thành thạo các công cụ Capcut, Canva, AI

- Có hiểu biết trong mảng livestream bán hàng

- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao

- Khả năng sáng taọ, tỉ mỉ, năng động và nhiệt tình trong công việc.

- Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng 8 - 15 triệu tùy năng lực + thưởng doanh số tháng

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, phép năm...

- Được đào tạo, rèn luyện để trở thành Chuyên gia

- Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp

- Được tự do sáng tạo.

