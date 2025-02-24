Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT AVANTGARDE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes Riverside, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lập kế hoạch chiến lược marketing.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing .

- Đề xuất các chiến lược quảng bá, phát triển thị trường, và gia tăng nhận diện thương hiệu.

- Giám sát việc triển khai các chiến dịch marketing online & lên bài trên các nền tảng Facebook, Instagram...

- Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch, đồng thời đề xuất giải pháp cải thiện hiệu suất.

- Phối hợp với các giáo viên, admin và chăm sóc khách hàng để đảm bảo sự đồng nhất và hiệu quả trong các hoạt động marketing.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Lập kế hoạch chiến lược marketing.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing .

- Đề xuất các chiến lược quảng bá, phát triển thị trường, và gia tăng nhận diện thương hiệu.

- Giám sát việc triển khai các chiến dịch marketing online & lên bài trên các nền tảng Facebook, Instagram...

- Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch, đồng thời đề xuất giải pháp cải thiện hiệu suất.

- Phối hợp với các giáo viên, admin và chăm sóc khách hàng để đảm bảo sự đồng nhất và hiệu quả trong các hoạt động marketing.

Tại CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT AVANTGARDE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ được hưởng chế độ bảo hiểm sau 1 năm.

- Thử việc: 02 tháng - 85% lương.

- Tham gia các chương trình, sự kiện, workshops thường niên của Trung tâm.

- Nhiều khả năng phát triển bản thân, được khuyến khích sáng tạo và phát triển các ý tưởng mới.

- Không gian thoáng và đẹp, môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT AVANTGARDE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin