Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

- Xây dựng, quản lý nội dụng trên Fanpage

- Lên kế hoạch content, viết bài, đăng bài

- Design ảnh, video

- Phối hợp cùng Giám đốc tạo các chiến dịch Marketing

- Hoàn thành yêu cầu được giao

- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

- Chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc

- Biết design ảnh, video

- Có kinh nghiệm từ 6 tháng – 1 năm

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 10 - 12 triệu + thưởng (Tổng thu nhập 15 triệu)

- Tham gia du lịch, team building định kỳ hằng năm

- Tham gia đầy đủ BHXH và các phúc lợi công ty

- Thưởng Lễ Tết theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH LONG

