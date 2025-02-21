Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH LONG
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Xây dựng, quản lý nội dụng trên Fanpage
- Lên kế hoạch content, viết bài, đăng bài
- Design ảnh, video
- Phối hợp cùng Giám đốc tạo các chiến dịch Marketing
- Hoàn thành yêu cầu được giao
- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc
- Biết design ảnh, video
- Có kinh nghiệm từ 6 tháng – 1 năm
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH LONG Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương từ 10 - 12 triệu + thưởng (Tổng thu nhập 15 triệu)
- Tham gia du lịch, team building định kỳ hằng năm
- Tham gia đầy đủ BHXH và các phúc lợi công ty
- Thưởng Lễ Tết theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
