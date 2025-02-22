Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SAINT - HONORE ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SAINT - HONORE ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH SAINT - HONORE ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2025
CÔNG TY TNHH SAINT - HONORE ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH SAINT - HONORE ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 5 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1.Tổ chức và Quản lý Livestream/ Video trên các nền tảng mạng xã hội:
Lên kế hoạch, tổ chức và điều phối các buổi livestream bán hàng trên các nền tảng trực tuyến (Facebook, Instagram, TikTok, Shopee Live, v.v.)."
Tạo kịch bản, nội dung hấp dẫn và các chương trình khuyến mãi đặc biệt để thu hút người xem và khách hàng tiềm năng trong mỗi buổi quay.
(Kịch bản livestream phù hợp với từng chiến dịch, từng đối tượng khách hàng cùng với Marketing Executive)"
Quản lý các công cụ khi qua video/livestream, đảm bảo kết nối kỹ thuật và tính chuyên nghiệp trong suốt chương trình.
Tương tác với khán giả trong suốt video/livestream, trả lời câu hỏi, thuyết phục và khuyến khích họ mua hàng.
Chiến lược Bán hàng video/ Livestream:
Phát triển các chiến lược bán hàng qua livestream để tối đa hóa doanh thu và đạt được các mục tiêu doanh số.
Phối hợp với team để thiết lập các chương trình khuyến mãi, giảm giá và các gói ưu đãi trong các buổi livestream.
Theo dõi hiệu quả bán hàng, đánh giá các chỉ số như số lượng đơn hàng, tỷ lệ chuyển đổi và tương tác của người xem."
Xác định và tạo ra khách hàng tiềm năng thông qua các nền tảng trực tuyến.
Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành đơn hàng bằng cách sử dụng các kỹ thuật bán hàng trực tuyến hiệu quả.
Tương tác với khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại qua mạng xã hội.
Theo dõi hiệu suất bán hàng và điều chỉnh chiến lược khi cần để đạt được các mục tiêu đề ra."
Xây dựng và Quản lý Mối Quan Hệ Khách Hàng:
Tạo dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng trong và sau các buổi livestream.
Tương tác và giải đáp thắc mắc của khách hàng qua các kênh online (social media, chat, email).
Khuyến khích khách hàng đánh giá sản phẩm và chia sẻ trải nghiệm của họ để thu hút khách hàng mới.
Chăm sóc khách hàng trong thời gian sử dụng sản phẩm, sử dụng phần mềm CRM"
Phân tích và Báo cáo:
Phân tích các dữ liệu liên quan đến hiệu suất livestream, doanh thu và mức độ tương tác của khán giả.
Cung cấp báo cáo chi tiết về hiệu quả các chiến dịch livestream và marketing trực tuyến, từ đó đưa ra các đề xuất cải tiến.
Theo dõi và đánh giá các xu hướng thị trường, đối thủ và sở thích của khách hàng để điều chỉnh chiến lược bán hàng bằng các công cụ như Google Analytics, CRM, và các nền tảng phân tích dữ liệu khác."
6.Xác nhận và chốt đơn hàng,
Soạn theo dõi Hợp Đồng với các NCC/ Khách hàng. Tạo đơn hàng trên hệ thống của công ty"
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới, 'Tìm hiểu các chiến lược bán hàng mới, hiệu quả hơn-
Đầu mối/phối hợp làm việc với bên kho vận chuyển, hỗ trợ kiểm tra đơn hàng
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng lắng nghe: hiểu được cặn kẽ nhu cầu, mong muốn, tâm tư của khách hàng và đánh đúng vào tâm lý của họ để chốt đơn hiệu quả
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing số, bán hàng trực tuyến hoặc thương mại điện tử.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan (hoặc có kinh nghiệm làm việc tương đương).
Sáng tạo và tự chủ trong công việc, đam mê marketing trực tuyến.
Hiểu biết về các nền tảng livestream như Facebook Live, Instagram Live, TikTok, Shopee Live, v.v.
Kỹ năng giao tiếp xuất sắc, đặc biệt là khi livestream và tương tác trực tiếp với khách hàng.
Khả năng phân tích dữ liệu và điều chỉnh chiến lược dựa trên các chỉ số hiệu suất.
Kinh nghiệm với marketing liên kết (affiliate marketing) hoặc hợp tác với influencers.
Tư duy logic: Giữa rất nhiều sự lựa chọn khác nhau mà bạn cung cấp cho khách hàng, xác định được đâu là sản phẩm phù hợp nhất với họ và đưa ra những lý lẽ thuyết phục.
Kỹ năng chăm sóc khách hàng: giải quyết khéo léo mọi câu hỏi, mối quan tâm và thậm chí là sự phàn nàn của khách hàng.
Có tính kỷ luật cao, năng nổ, chịu khó, quyết đoán

Tại CÔNG TY TNHH SAINT - HONORE ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 8 triệu đến 10 triệu - Thoả thuận khi phỏng vấn
- Được đóng Bảo hiểm và công đoàn đầy đủ theo luật lao động,
- Trợ cấp ăn trưa 30k/ 1 ngày, thưởng Tết, thưởng Tip hàng tháng
- Nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ, Tết theo quy định.
- Môi trường làm việc trẻ, năng động cởi mở, công bằng, văn minh và thẳng thắn; khuyến khích những ý tưởng mới và sự đột phá trong quá trình làm việc
- Tăng lương và thăng tiến theo lộ trình của công ty
- Thăm khám sức khỏe hàng năm theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAINT - HONORE ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SAINT - HONORE ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

CÔNG TY TNHH SAINT - HONORE ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 đường Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

