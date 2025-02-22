Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ART NATURE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 56 Sunrise G, The manor Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nghiên cứu thị trường xây dựng kế hoạch Marketing ADS

Quản trị và phát triển kênh Facebook hoặc kênh Tiktok/ Youtobe (Tuỳ vào điểm mạnh của ứng viên)

Quản lý các chiến dịch Quảng Cáo, chi tiêu ADS

Tối ưu chi phí Marketing theo từng sản phẩm và thị trường

Sáng tạo Content và Media

Phân tích quảng cáo đối thủ hàng ngày

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần có đam mê phát triển theo mảng marketing

Tốt nghiệp: các trường ĐH/CĐ, chuyên ngành Marketing

Kỹ năng: Có khả năng thiết kế hình ảnh, làm video trên các phần mềm

Kiến thức: Có tư duy tốt về Marketing, đam mê phát triển theo marketing

Nam từ 18 tuổi trở lên (2000 -2004..)

Chăm chỉ, chủ động trong công việc

Nhanh nhẹn, chịu khó, có laptop

Tại CÔNG TY TNHH ART NATURE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng - không giới hạn nếu có năng lực (lương cứng 5.000.000đ - 7.000.000đ + phụ cấp ăn trưa 650k/tháng + thưởng doanh số). Lương cứng deal theo năng lực

Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng

(lương cứng 5.000.000đ - 7.000.000đ + phụ cấp ăn trưa 650k/tháng + thưởng doanh số).

Phụ cấp : ăn trưa, gửi xe.

Thực chiến với ngân sách không giới hạn!

Làm việc trong môi chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, thoải mái

Được đào tạo từ A-Z về Marketing

Có cơ hội thăng tiến

Sếp trẻ trung, vui tính

Đầy đủ chế độ bảo hiểm, nghỉ phép (12 ngày/năm), nghỉ lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, …..;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ART NATURE

