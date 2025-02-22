Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ART NATURE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH ART NATURE
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 56 Sunrise G, The manor Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Nghiên cứu thị trường xây dựng kế hoạch Marketing ADS
Quản trị và phát triển kênh Facebook hoặc kênh Tiktok/ Youtobe (Tuỳ vào điểm mạnh của ứng viên)
Quản lý các chiến dịch Quảng Cáo, chi tiêu ADS
Tối ưu chi phí Marketing theo từng sản phẩm và thị trường
Sáng tạo Content và Media
Phân tích quảng cáo đối thủ hàng ngày
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần có đam mê phát triển theo mảng marketing
Kinh nghiệm:
Tốt nghiệp: các trường ĐH/CĐ, chuyên ngành Marketing
Tốt nghiệp:
Kỹ năng: Có khả năng thiết kế hình ảnh, làm video trên các phần mềm
Kỹ năng:
Kiến thức: Có tư duy tốt về Marketing, đam mê phát triển theo marketing
Kiến thức:
Khác:
Nam từ 18 tuổi trở lên (2000 -2004..)
Chăm chỉ, chủ động trong công việc
Nhanh nhẹn, chịu khó, có laptop
Kinh nghiệm:
Tốt nghiệp: các trường ĐH/CĐ, chuyên ngành Marketing
Tốt nghiệp:
Kỹ năng: Có khả năng thiết kế hình ảnh, làm video trên các phần mềm
Kỹ năng:
Kiến thức: Có tư duy tốt về Marketing, đam mê phát triển theo marketing
Kiến thức:
Khác:
Nam từ 18 tuổi trở lên (2000 -2004..)
Chăm chỉ, chủ động trong công việc
Nhanh nhẹn, chịu khó, có laptop
Tại CÔNG TY TNHH ART NATURE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng - không giới hạn nếu có năng lực (lương cứng 5.000.000đ - 7.000.000đ + phụ cấp ăn trưa 650k/tháng + thưởng doanh số). Lương cứng deal theo năng lực
Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng
(lương cứng 5.000.000đ - 7.000.000đ + phụ cấp ăn trưa 650k/tháng + thưởng doanh số).
Phụ cấp : ăn trưa, gửi xe.
Thực chiến với ngân sách không giới hạn!
Làm việc trong môi chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, thoải mái
Được đào tạo từ A-Z về Marketing
Có cơ hội thăng tiến
Sếp trẻ trung, vui tính
Đầy đủ chế độ bảo hiểm, nghỉ phép (12 ngày/năm), nghỉ lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, …..;
Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng
(lương cứng 5.000.000đ - 7.000.000đ + phụ cấp ăn trưa 650k/tháng + thưởng doanh số).
Phụ cấp : ăn trưa, gửi xe.
Thực chiến với ngân sách không giới hạn!
Làm việc trong môi chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, thoải mái
Được đào tạo từ A-Z về Marketing
Có cơ hội thăng tiến
Sếp trẻ trung, vui tính
Đầy đủ chế độ bảo hiểm, nghỉ phép (12 ngày/năm), nghỉ lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, …..;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ART NATURE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI