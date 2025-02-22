Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 29 ngõ 157 bằng B, Hoàng Liệt, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

– Phụ trách quản lý, vận hành kênh tiktok

- Lên kế hoạch và đăng bài trên các trang fanpage, tiktok

- Đào tạo sản phẩm trong nội bộ công ty và đối tác, hệ thống…

- Các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm quản lý vận hành kênh tiktok tối thiểu 1 năm

- Có kỹ năng viết, tư duy nhanh nhậy, sáng tạo, bắt trend nhanh

- Có kỹ năng thuyết trình, livestream.

- Biết sử dụng các phần mềm thiết kế, edit video cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10-15 triệu + thưởng

- Được làm việc trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện

- Được đào tạo các kỹ năng cần thiết trong công việc và đào tạo nâng cao

- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: lương tháng 13 (thưởng lễ tết, thưởng doanh thu, du lịch hàng năm, tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN), tuân thủ theo quy định của Pháp luật

- Địa điểm làm việc: Linh Đàm – Hà Nội

- Hình thức làm việc: Toàn thời gian, từ thứ 2 đến thứ 6 ( Nghỉ thứ 7, CN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM

