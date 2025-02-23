Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Tiktok ( chủ yếu là FB ads )
Theo dõi hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo & cân đối ngân sách chiến dịch;
Tìm hiểu về đặc trưng của các nền tảng quảng cáo, nắm bắt sự thay đổi để kịp thời cập nhật và điều chỉnh;
Nghiên cứu các mẫu quảng cáo hiệu quả để triển khai cho nhãn hàng
Sản phẩm mẹ và bé

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ
Có laptop cá nhân;
Ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm lĩnh vực Digital Marketing;
Có kiến thức về Ads trên các nền tảng Google, Facebook, Tiktok, Shopee; SEO google;
Nhanh nhẹn, hòa đồng, có tinh thần chủ động học hỏi, chăm chỉ, chính trực.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 11.000.000 đồng + Lương theo doanh số + Thưởng hoa hồng. Thu nhập 20-25 triệu
11.000.000 đồng + Lương theo doanh số + Thưởng hoa hồng. Thu nhập 20-25 triệu
Được thưởng lương tháng 13; thưởng chuyên viên xuất sắc;
Được hưởng các phúc lợi về thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, thai sản;
Được đi du lịch cùng công ty tối thiểu 1 lần/năm;
Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo quản lý nguồn,
Được hỗ trợ 50% chi phí các khóa học bên ngoài liên quan tới nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo chất lượng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Mỹ Sơn, 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

