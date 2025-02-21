Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 72 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Phát triển và thực hiện các chiến lược marketing kỹ thuật số toàn diện cho sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để xác định cơ hội và thách thức.

Quản lý và tối ưu hóa các kênh marketing kỹ thuật số như SEO, SEM, Social Media Marketing (Facebook, Instagram, Zalo, TikTok,...), Email Marketing.

Tạo nội dung marketing hấp dẫn và phù hợp với từng kênh, bao gồm hình ảnh, video, bài viết.

Phân tích dữ liệu từ các kênh marketing để đánh giá hiệu quả chiến dịch và tối ưu hóa.

Quản lý ngân sách marketing và báo cáo kết quả.

Theo dõi xu hướng marketing kỹ thuật số mới và áp dụng vào chiến lược của công ty.

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo để nâng cao hiệu quả marketing.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing.

Hiểu biết sâu rộng về các kênh marketing kỹ thuật số: SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.

Kỹ năng viết nội dung marketing hấp dẫn và sáng tạo.

Kỹ năng sử dụng các công cụ marketing kỹ thuật số như Google Analytics, Google Search Console, Facebook Ads Manager, ...

Tự giác và có khả năng làm việc độc lập tốt.

Có trách nhiệm với công việc được giao.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết bị văn phòng là một lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT Á Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10-triệu + Thưởng.

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ, tết theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động du lịch hàng năm.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT Á

