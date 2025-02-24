Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HITECH FINANCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HITECH FINANCE
- Hà Nội: Tầng 13, tòa Zodilac, Số 01 ngõ 19 duy Tân, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
• Lên ý tưởng, chương trình cho các hoạt động quảng cáo, PR cho sản phẩm, dịch vụ của công ty.
• Tăng độ nhận diện của thương hiệu.
• Lập các kế hoạch, chiến lược, phân bổ ngân sách để mang nguồn data khách hàng về.
• Thiết kế các poster, standee, background, thư mời,.... cho các sự kiện của công ty.
• Thực hiện và phối hợp với các phòng ban trong các hoạt động nội bộ của công ty như: Tổ chức sinh nhật, liên hoan, teambuilding, du lịch,...
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên các ứng viên có 2 năm kinh nghiệm làm marketing trong lĩnh vực chứng khoán, bất động sản, hàng hóa phái sinh,....
• Có tinh thần trách nhiệm, chủ động cao trong công việc
• Có khả năng sáng tạo
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HITECH FINANCE Thì Được Hưởng Những Gì
• Làm việc 5 ngày/ tuần: Từ 8h00 - 17h15 từ Thứ 2 đến Thứ 6 (Nghỉ trưa 1,5 tiếng)
• Đóng BHXH, BHYT
• Cơ hội thăng tiến cao
• Review lương 1 năm hai lần
• Tham gia hoạt động team building và các khóa học nâng cao kỹ năng của Công ty tổ chức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HITECH FINANCE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
