Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HITECH FINANCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định
Số lượng tuyển 1 người
Kinh nghiệm 1 năm
Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 13, tòa Zodilac, Số 01 ngõ 19 duy Tân, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

• Lên ý tưởng, chương trình cho các hoạt động quảng cáo, PR cho sản phẩm, dịch vụ của công ty.

• Tăng độ nhận diện của thương hiệu.

• Lập các kế hoạch, chiến lược, phân bổ ngân sách để mang nguồn data khách hàng về.

• Thiết kế các poster, standee, background, thư mời,.... cho các sự kiện của công ty.

• Thực hiện và phối hợp với các phòng ban trong các hoạt động nội bộ của công ty như: Tổ chức sinh nhật, liên hoan, teambuilding, du lịch,...

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ứng viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành marketing,

• Ưu tiên các ứng viên có 2 năm kinh nghiệm làm marketing trong lĩnh vực chứng khoán, bất động sản, hàng hóa phái sinh,....

• Có tinh thần trách nhiệm, chủ động cao trong công việc

• Có khả năng sáng tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HITECH FINANCE Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng 8 - 10 triệu (Thỏa thuận trong buổi phỏng vấn) + phụ cấp + Thưởng hiệu quả công việc

• Làm việc 5 ngày/ tuần: Từ 8h00 - 17h15 từ Thứ 2 đến Thứ 6 (Nghỉ trưa 1,5 tiếng)

• Đóng BHXH, BHYT

• Cơ hội thăng tiến cao

• Review lương 1 năm hai lần

• Tham gia hoạt động team building và các khóa học nâng cao kỹ năng của Công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HITECH FINANCE

